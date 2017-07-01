Kasapoğlu, “Şeker sadece dişleriniz için değil; karaciğeriniz için de kötü bir alışkanlıktır. İç organlarınız yağ üretmek için fruktoz denilen şekeri kullanır. Çok fazla rafine edilmiş şeker ve yüksek fruktoz içeren mısır şurubu, karaciğer hastalığına zemin hazırlayan yağ birikimine neden olur. Bazı çalışmalar, şekerin karaciğere alkol gibi zarar verebileceğini göstermektedir. Fazla şeker tükettiğiniz halde zayıf olmanız karaciğer sağlığınızın yerinde olduğunu göstermez. Bu nedenle meyveli soda, hamur işleri ve şeker gibi işlenmiş gıdaları hayatınızdan çıkarın” dedi.

BİTKİSEL TAKVİYELER SAĞLIĞIN DOĞRU ADRESİ OLMAYABİLİR

Antidepresanların hekim gözetiminde kullanılması gerektiğine dikkat çeken İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ergün Kasapoğlu, “Etiketinin üzerinde ‘doğal’ yazması sağlığınıza iyi geleceği anlamına gelmez. Bazı bitkisel antidepresanlar hekim gözetiminde kullanılmadığında hepatit ve karaciğer yetmezliğine neden olabilir. Bu nedenle ‘doğal’ bile olsa bitkisel takviye kullanmadan önce mutlaka hekiminize danışın” diye konuştu.

HASTALIKLAR KİLOLARINIZIN ARKASINA SAKLANMASIN

Diyet ve egzersiz düzenlemeleriyle hastalığın önüne geçilebileceğini vurgulayan Dr. Ergün Kasapoğlu, “Vücutta gereğinden fazla olan yağ, karaciğer hücrelerinde birikerek yağlı karaciğer hastalığına yol açabilir. Zamanla karaciğer dokunuz sertleşerek siroz hastalığı ile karşılaşabilirsiniz. Fazla kilolu, obez, yaşlı veya diyabet hastalarında yağlı karaciğer hastalığı görülme ihtimali yüksektir. Diyet ve egzersiz düzenlemeleriyle hastalığa dur diyebilirsiniz” ifadelerini kullandı.

A VİTAMİNİ TÜKETİMİ KARACİĞERİNİZİ YORABİLİR

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ergün Kasapoğlu “Taze meyve ve sebzelerde bulunan A vitamini vücut için gereklidir. Ancak A vitaminini yüksek dozda alırsanız, bu karaciğeriniz için bir sorun olabilir. Ekstra A vitamini almadan önce doktorunuza danışın; muhtemelen ihtiyacınız olmadığını göreceksiniz” şeklinde konuştu.

İLAÇLARI DOZUNDA VE KARIŞTIRMADAN KULLANIN

İlaçların dozunda alınması gerektiğini belirten İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ergün Kasapoğlu, “Bazı etken maddeler, hastalığınız için kullandığınız farklı ilaçların içerisinde aynı oranlarda olabilir. Gereğinden fazla kullanılan etken maddeler karaciğerinizi yorar. Örneğin soğuk algınlığı ve baş ağrısı problemini aynı anda yaşıyorsanız her ikisi için kullandığınız farklı ilaçların içeriklerini hekiminize danışın, ilaçlarınızı dozunda kullanın” dedi.

TRANS YAĞLARI HAYATINIZDAN ÇIKARIN

“Trans yağları hayatınızdan çıkarın” diyen İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ergün Kasapoğlu, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Trans yağlar, bazı paketlenmiş veya pişmiş gıdalarda olan insan yapımı bir yağlardır. Trans yağ asitlerinden yüksek bir beslenme şeklini seçmeniz kilo alma ihtimalinizi artırarak, karaciğer yağlanmasına zemin hazırlar.”

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