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Karaciğeri yenileyen besinler

Karaciğerin yenilenmesinde sağlıklı beslenme büyük bir önem taşıyor. Bazı besinler, karaciğer sağlığını doğrudan etkiliyor.Karaciğer sağlığına dikkat çekmek amacıyla da her yıl 28 Temmuz Dünya Hepatit Günü olarak kutlanıyor. Uzman Diyetisyen Nilay Keçeci Arpacı, 28 Temmuz Dünya Hepatit günü öncesinde karaciğer sağlığını koruyan besinleri anlattı.

Karaciğeri yenileyen besinler

Karaciğerin yenilenmesinde sağlıklı beslenme büyük bir önem taşıyor. Bazı besinler, karaciğer sağlığını doğrudan etkiliyor.Karaciğer sağlığına dikkat çekmek amacıyla da her yıl 28 Temmuz Dünya Hepatit Günü olarak kutlanıyor. Uzman Diyetisyen Nilay Keçeci Arpacı, 28 Temmuz Dünya Hepatit günü öncesinde karaciğer sağlığını koruyan besinleri anlattı.

24 Temmuz 2018 Salı 10:18
Karaciğeri yenileyen besinler

“ÇİĞ SARIMSAK TOKSİNLERİ ATAR”

Uzman Diyetisyen Nilay Keçeci Arpacı, karaciğer için sarımsağın faydalı olduğuna dikkat çekerek, ''En iyi antioksidanlardan biri olan sarımsak, karaciğerin yenilenmesinde oldukça önemli bir besindir. Sarımsak,karaciğer enzimlerini harekete geçirerek toksinlerin vücuttan atılmasını sağlar. Sarımsağın içerdiği sülfür de karaciğerin işlevine yardımcı olan enzimlerin üretilmesine destek olur. Doğal bir antibiyotik olan sarımsağın çiğ tüketilmesi önemlidir.''dedi.

“AVOKADO FAYDALI”

Karaciğer için avokadonun da inanılmaz faydalı olduğunu vurgulayan Diyetisyen Arpacı, ''Sağlıklı yağ alımı için en uygun sebze olarak bilinen avokado, özellikle içerdiği omega 6 ile karaciğer yenilenmesini sağlar ve hücrelerin toparlanmasına yardımcı olur. '' şeklinde konuştu.

“ ÜZÜM, HİNDİBA YAPRAKLARI, BRÜKSEL LAHANASI YİYİN

Uzman Diyetisyen Nilay Keçeci Arpacı, ''Sağlıklı bir karaciğer için vazgeçilmez bir diğer besin de üzümdür. Üzümün hem kendisi hem de çekirdeği karaciğer sağlığı için önemlidir. Yapılan pek çok araştırma üzüm çekirdeğinin karaciğer hasarları üzerinde olumlu sonuçlar verdiğini göstermektedir. Vücudu toksinlerden arındırma gibi yaşamsal bir görevi olan karaciğerin de kendi kendini temizlemesi için üzümün mutlaka beslenme planında yer alması gerekir. Hindiba yaprakları karaciğer dostudur ve karaciğeri koruyucu etkisi vardır. Salata içinde ya da çayı yapılarak tüketilebilir. Sağlıklı bir karaciğer ve karaciğer hastalıklarının önlenmesi için mutlaka tüketilmelidir.Karaciğerin temizlenmesi için etkili besinlerden biri Brüksel lahanasıdır. Brüksel lahanası, karaciğeri yeniler ve zararlı olan toksinlerin atılmasına yardımcı olur. Sülfür içeren bileşikler içeriği ile karaciğeri hasardan korurlar ve aşırı hormon ve toksinleri dışarı atma fonksiyonlarını desteklerler.'' dedi.

KARACİĞER SAĞLIĞINIZ İÇİN BUNLARA DİKKAT EDİN!

Karaciğer sağlığı için tüketilmesi gereken besinler kadar uzak durulması ya da dikkatli tüketilmesi gereken besinler de bulunuyor. Aşırı yağlı et grupları, alkollü içecekler, sucuk, salam, sosis ve pastırma gibi şarküteri ürünleri, yağda kızartılmış yiyecekler, et suyu, tahin, kakaolu gıdalar ve yağlı sosların karaciğeri yorabileceği unutulmamalıdır. Karaciğer sağlığı için günde mutlaka 2-3 litre su içilmesi gerekir. İçtiğiniz suyun içerisine az miktarda zerdeçal atabilirsiniz. Karaciğer yağlanmasına karşı günlük 30 dakikalık yürüyüşler de ihmal edilmemelidir.

HABER MERKEZİ

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KaraciğerBesinlerHepatitLahanaMalatyaSarımsak
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