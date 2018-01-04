04 Ocak 2018 Perşembe

Karaciğeri Malatya’ya getirildi

Bayburt’ta önceki gün beyin ölümü gerçekleşen kadının organları yeni bedenlerde hayat bulacak. Kadının iki böbreği ve karaciğeri Ankara, Malatya ve Samsun’da tedavi gören hastalara nakledilecek.

04 Ocak 2018 Perşembe 10:57
Karaciğeri Malatya’ya getirildi

  Beyin kanaması nedeniyle 3 gün önce Bayburt Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 61 yaşındaki K.Ö.'nün beyin ölümünün gerçekleşmesinin ardından yakınları tarafından organları bağışlandı. K.Ö.’nün organlarının bağışa uygun olmasının ardından hastane yetkilileri Organ ve Doku Nakli Koordinatörlüğü ile görüştü. Bunun üzerine Malatya'dan gelen hekimler ve Bayburt Devlet Hastanesi doktorları tarafından yapılan ve yaklaşık iki saat süren başarılı bir operasyonun ardından hastanın karaciğeri ile iki böbreği alındı.

K.Ö.'nün karaciğeri Sağlık Bakanlığına ait hava ambulansıyla Malatya'ya, böbreklerinden biri de karayoluyla Samsun'a gönderildi. Hastanın diğer böbreği ise havayoluyla Ankara'ya sevk edilmek üzere karayoluyla Trabzon'a yola çıktı. 

3 GÜN ÖNCE BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ
  Gazetecilere açıklamalarda bulunan İl Sağlık Müdürü İlker Hancı, "3 gün önce beyin kanaması şikayetiyle hastanemize gelen hastamızı ikinci seviye yoğun bakıma aldık. Bütün gerekli tedaviler yapıldı. Ancak hastanın dün öğlen saatlerinde beyin ölümü gerçekleşti. Biz de hemen organ bağış merkeziyle görüşerek organ bağışını bugün itibariyle yapıyoruz. Malatya’dan gelen ekip tarafından şu anda bağışlanan organlar alınıyor. Ve sağ böbreği Ankara’ya, sol böbreği Samsun’a, karaciğeri ise Malatya’daki ihtiyaç duyulan, organ yetmezliği bulunan hastaya nakledilecek" diye konuştu.  

Bayburt’ta ilk kez organ bağışı gerçekleştiğini vurgulayan Hancı, "Bu Bayburt’ta ilk kez gerçekleşen bir olaydır. Bu tür bağışları biz Sağlık Bakanlığı olarak ve Bayburt’taki sağlık ekibi olarak artmasını diliyoruz. Çünkü bu organ bağışı başka hastalarımızın organ yetmezliğine maruz kalmış ve yaşam standardı çok düşük ölümle yüz yüze olan hastalarımızın hayatını kurtarmaktadır. Şunu özellikle belirtmek istiyorum; bu hastamız daha önceden organ bağışı yapmamış hasta yakınlarının onay vermesiyle gerçekleşmiş bir durumdur. Ben hayatını kaybeden hastamıza Allah’tan rahmet ve yakınlarına da başsağlığı diliyorum" diye konuştu.

HABER MERKEZİ
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