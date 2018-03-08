KARACİĞER NAKLİNİN DÜNÜ, BUGÜNÜ VE GELECEĞİ

Beyin ölümü vakalarıyla çok karşılaştıklarını söyleyen Dr. Yılmaz,“Ben çok dindar insanların organlarını rahatlıkla bağışladıklarını gördüm. Ama bu aileler mutlaka organlarını bağışlarlar dediğimiz ailelerin bağışlamadığını gördük. Ancak farklı ülkeler arasında yasalar, gelenekler, dinsel inançlar ve kültürler arasında büyük farklılıklar var. Organ bağışı konusunda ülkeler arasındaki bu büyük farklılıklara rağmen problemler ve engeller birbirinin hemen hemen aynısıdır” şeklinde konuştu.

Bir hastanede hastanın beyin ölümü olup olmadığını tespit etmek o hastanedeki doktorun görevi olduğunu belirten Yılmaz, “Bunu tespit edip, bunu bir raporla karara bağlayıp, bunu organ nakli organizasyonlarına çevirmek önemlidir ve hekimlerin görevidir. Tüm hekimler maalesef bunu yapmıyor. Niye yapmıyor? Bilgisizlik. Bizim hastanemizde 350 tane yoğun bakım yatağı var. Bilimsel veriler diyor ki her yoğun bakım yatağında yılda bir tane beyin ölümü vakası çıkar. Yani bizim İnönü Üniversitesi’nin Turgut Özal Tıp Merkezi’nde yılda 350 tane beyin ölümü bildirilmesi lazım. Kaç tane bildiriliyor? Ya 3, ya 5 tane. Niye bildirilmiyor? Bu problemi halka yüklemek doğru bir şey mi?” ifadelerini kullandı.

EN BÜYÜK TIBBİ BAŞARI ORGAN NAKLİDİR

Yılmaz, “Organ naklinde o kadar çok yenilikler oldu ki ama 21. yüzyılın ikinci yarısından itibaren 1960’lardan sonra ve o zamandan günümüze kadar gerçekleşmiş en büyük tıbbi başarı organ naklidir. Karaciğer nakli de organ nakilleri içerisinde en zor ve en kompleks prosedürdür” diyerek karaciğer naklinin ağır ve zor bir ameliyat olduğunu dile getirdi.

Yılmaz açıklamalarına şu şekilde devam etti:

“Sağlık Bakanlığı bu konuda çok fazla çalışma yaptı. Milyon nüfus başına göre 8 organ bağışı söz konusu ama maalesef bu batı illerinde örneğin Bursa’da örneğin Antalya’da daha yüksek. Kendi bölgemizde maalesef biraz daha düşük. Hatta en düşük Doğu Anadolu Bölgesi’nde diyebiliriz. Biz milyon nüfus başına 8’e yükselttik ama uluslar arası karnemiz nedir? Türkiye’ye dikkat edecek olursak. Venezüella, Panama yani gelişmiş ülkelerde neredeyse milyon başına 40’lara ulaşıyor. Biz hala onların beşte, altıda biri oranında organ bağışı ile gidiyoruz.”

Yılmaz, son olarak güzel bir hastaneye kavuştuklarını, çok çalıştıklarını ve çalışmaya da devam edeceklerini dile getirdi. HİLAL DEMİRTAŞ - Busabah Gazetesi