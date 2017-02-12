12 Şubat 2017 Pazar

Karaciğer Nakli Enstitüsü YÖK Dergisi’nde

İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakli Enstitüsü Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından çıkarılan "Yüksek Öğretim Dergisi"nde yer aldı.

11 Şubat 2017 Cumartesi 11:49
Karaciğer Nakli Enstitüsü YÖK Dergisi’nde

  İnönü Üniversitesi’nin resmi internet sitesinde yer alan bilgide, “Üç ayda bir çıkarılan derginin üçüncü sayısında ‘İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakli Enstitüsü’ başlığı altında, dünyada, Türkiye'de ve İnönü Üniversitesi’nde ilk karaciğer naklinin yapılması süreçlerine yer veriliyor” denilerek şu ifadelere yer verildi:

“İnönü Üniversitesinde ilk karaciğer nakli fikrinin 1996 yılında ortaya çıktığı ve ilk naklin 7 Mart 2002 yılında kadavradan yapıldığı aktarılan dergide, Türkiye'nin organ nakli konusunda geldiği nokta, Avrupa ve Türkiye'de en fazla karaciğer naklinin İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakli Enstitüsünde yapıldığı dile getiriliyor.”

SELAHATTİN BAYRAK
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