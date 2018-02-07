KARACİĞER KANSERİ KONUŞULDU

Konferans,Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi Pembe Salonda düzenlendi. Konferansa İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakil Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz, akademik ve idari personel katıldı.

Konferansa konuşmacı olarak katılan Hopatosellüer kanser çalışmalarında dünyanın önde gelen bilim insanlarından Uluslararası Journal Of Gastroinstestinal Cancer Dergisi editörü, ABD Pittsburgh Üniversitesi’nden Prof. Dr. Brian I. Carr, sağlık alanında uluslararası işbirliğinin önemi konusunda bilgilendirmede bulundu.Carr, İnönü Üniversitesi’nin konuk öğretim üyeliğini de kabul etti.

Prof. Dr. Brian I. Carr ve Prof. Dr. Yılmaz, daha sonra Rektör Kızılay'ı makamında ziyaret etti. Rektör Kızılay da Carr'a porselen tabak hediye etti.(ÜNİHABER-Haber Merkezi)