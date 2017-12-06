Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Erzurum, Kars, Ardahan, Muş, Diyarbakır, Batman ve Mardin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak şeklinde görülecek olan yağışların, Marmara'nın güneydoğusu, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Isparta ve Malatya çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Yağışların; Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında kuvvetli yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Ordu ve Giresun'un iç ve yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı bölgelerde hissedilir derecede (6-10 derece) azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeybatı, doğu bölgelerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın kuzeyi, Güney Ege kıyıları, Antalya Körfezi, Doğu Akdeniz kıyıları ile Çeşme çevrelerinde yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

BÖLGE GENELİNDE KAR BEKLENİYOR

Yine Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise, “Bölgemizde havanın Elazığ ve Malatya parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık yağmurlu; Tunceli ve Bingöl parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden karla karışık yağmur ve kar yağışlı; Adıyaman parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu geçeceği tahmin edilmektedir. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi beklenmektedir. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmemektedir. Rüzgarların güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvete esmesi beklenmektedir” denildi.

HABER MERKEZİ