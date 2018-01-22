Galeriler Videolar Yazarlar
Malatya
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
115512
ALTIN
163.294
DOLAR
3.8168
STERLİN
5.3000
EURO
4.6690
Flaş Haber
Afrin harekatında son durum!
Kapat

KAPI, PENCERE AÇMAK ÖNLEMİYOR

Kapalı ortamlarda tütün kullanımı, tütün kullanmayan kişilerin de sağlığını olumsuz etkiliyor. Yapılan çalışmalara göre Türkiye’de yılda 17 bine yakın kişinin ölüm nedeninin pasif tütün içiciliğine bağlı hastalıklardan olduğunu belirten Göğüs Hastalıkları Uzmanları Dr. Esra Sönmez ve Dr. Hişam Alahdab, "Kapı ya da pencere açmak, aspiratör ve klima çalıştırmak, başka bir odada tütün tüketmek gibi hiçbir yöntem, pasif tütün içiciliğine engel olmaz" dediler.

KAPI, PENCERE AÇMAK ÖNLEMİYOR

Kapalı ortamlarda tütün kullanımı, tütün kullanmayan kişilerin de sağlığını olumsuz etkiliyor. Yapılan çalışmalara göre Türkiye’de yılda 17 bine yakın kişinin ölüm nedeninin pasif tütün içiciliğine bağlı hastalıklardan olduğunu belirten Göğüs Hastalıkları Uzmanları Dr. Esra Sönmez ve Dr. Hişam Alahdab, "Kapı ya da pencere açmak, aspiratör ve klima çalıştırmak, başka bir odada tütün tüketmek gibi hiçbir yöntem, pasif tütün içiciliğine engel olmaz" dediler.

AHMET
AHMET
22 Ocak 2018 Pazartesi 10:50
KAPI, PENCERE AÇMAK ÖNLEMİYOR

Kapalı bir ortamda herhangi bir tütün ürününü tüketirken ortama salınan tütün dumanını orada bulunan insanların soluması pasif içicilik olarak tanımlanıyor. Tütün ürünü kullananların etrafındaki kişilerin de sağlığından da sorumlu olduklarını unutmamaları gerektiğini hatırlatan Dr. Esra Sönmez ve Dr. Hişam Alahdab, "Sigara içenler sadece kendilerini değil, özellikle hayatlarını paylaştıkları eşlerinin ve çocuklarının hayatlarını da riske atıyor" diye konuştular.Dr. Sönmez ve Dr. Alahdab, kocası sigara içen ancak kendisi içmeyen kadınlarda akciğer kanseri gelişme riskinin, eşi ve kendisi sigara içmeyen kadınlara göre 1.2-2 kat yüksek olduğunu söylediler.

HAFİFE ALINMAMALI

Pasif içiciliğin de aktif içiciliğin sebep olduğu tüm hastalıklara neden olduğunu belirten Dr. Esra Sönmez ve Dr. Hişam Alahdab, "Ayrıca var olan kalp ve akciğer hastalıklarının kötüleşmesinin, kontrolden çıkmasının da en önemli nedeni olarak biliniyor" dediler. Dr. Sönmez ve Dr. Alahdab, astım ya da KOAH hastalarının düzenli tedavilerini kullanmalarına rağmen hastalığın kontrolünün sağlanamadığı durumlarda pasif içiciliğin mutlaka sorgulanarak önlenmesi gerektiğini vurguladılar.

Türkiye’de pasif içicilik konusunda yapılan çalışmalarda ortaya çıkan sonuçların oldukça düşündürücü olduğunu belirten Dr. Esra Sönmez ve Dr. Hişam Alahdab, "Okul çağındaki gençlerin yüzde 82’si evlerinde, yüzde 86’sı ise ev dışında sigara dumanına maruz kalıyor. Gençlerin yüzde 60’ının anne ya da babasından en az biri sigara içiyor. Türkiye’de öğretmenlerin yüzde 50’si sigara içerken, sigara içen öğretmenlerin yüzde 81’i okulda ve yüzde 68’i öğrencilerinin önünde de sigara tüketiyor" ifadelerini kullandılar. 

busabahmalatya.com 

HABER MERKEZİ

Son Güncelleme: 22.01.2018 11:11
Anahtar Kelimeler:
SigaraBusabahMalatyaPasif Içici
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MALATYA SAĞLIK TURİZMİNİN BAŞKENTİ OLMA YOLUNDA...
MALATYA SAĞLIK TURİZMİNİN BAŞKENTİ OLMA YOLUNDA...
Doktorun dikkati anne ve bebeğini kurtardı
Doktorun dikkati anne ve bebeğini kurtardı
Obeziteden kurtulmak elinizde
Obeziteden kurtulmak elinizde

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim