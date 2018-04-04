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KANSIZLIK GUATRA NEDEN OLABİLİYOR

Türkiye'de görülme sıklığı yüzde 50'den fazla olan guatr hastalığı iyot eksikliğinden veya birçok faktörden kaynaklanabiliyor.Genel Cerrahi Uzmanı Op.Dr.Bilgehan Sonbahar, guatr hastalığı ve tedavileri konusunda bilgiler verdi.

KANSIZLIK GUATRA NEDEN OLABİLİYOR

Türkiye'de görülme sıklığı yüzde 50'den fazla olan guatr hastalığı iyot eksikliğinden veya birçok faktörden kaynaklanabiliyor.Genel Cerrahi Uzmanı Op.Dr.Bilgehan Sonbahar, guatr hastalığı ve tedavileri konusunda bilgiler verdi.

04 Nisan 2018 Çarşamba 09:00
KANSIZLIK GUATRA NEDEN OLABİLİYOR

Dr. Sonbahar, “Tiroit bezi, vücut metabolizmasını düzenleyici rolü olan, boyun bölgesinde nefes borusunun hemen önünde yer alan bir organdır. Tiroit bezi hastalıkları yapısal ve işlevsel biçimde ortaya çıkabilir. İşlevsel bozuklukları için öncelikle hormon düzenleyici tedaviler uygulanır. Tiroit bezinin genel olarak büyümesi; guatr, içinde oluşan yumrular ise nodül olarak adlandırılır” diye konuştu.

2 TİP GUATR VARDIR

İki tip guatr olduğunu ifade eden Sonbahar, “Biri nodülsüz guatr diğeri ise nodüler guatrdır. Nodülsüz guatrda her iki tiroit bezi simetrik olarak büyümüştür ve tiroit bezinin kendi dokusu düz ve yumuşaktır. Nodüler guatrda ise tiroit bezi büyümekle beraber içinde bir ya da daha fazla nodül mevcuttur. Dokusu ise boğum ve tümseklerden meydana gelmektedir.Tiroit glandının vücut için yeterli miktarda tiroit hormonu üretmemesi sonucu nodülsüz guatr oluşur. Nodüler guatr ise şöyle meydana gelir: Beyinden gelen uyarılar bazen tiroit içindeki bir kısım hücreler tarafından daha fazla algılanır ve bunun sonucu olarak diğer hücrelere göre daha fazla çoğalır. Çoğalan bu hücreler nodül denilen tiroit içindeki yumruların oluşmasına neden olur. Guatrın oluşmasındaki diğer nedenler ise; sigara tüketmek, gebelik, selenyum yetmezliği, demir yetmezliğine bağlı kansızlık, hipertiroidi, hipotiroidi, tiroit kanseri ve tiroit bezi iltihabıdır” şeklinde konuştu.

“Guatr, 50 yaş üzeri kadınlarda, ailesinde tiroit hastalığı öyküsü olanlarda, önceden tiroit hastalığı veya tiroit ameliyatı geçirenlerde, sigara içenlerde, menopoz dönemindeki kadınlarda, şeker hastalarında, kan yağları (Kolesterol veya trigliserit) yüksek olan kişilerde,kansızlığı olanlarda görülür” diyen Sonbahar, guatr tedavisi hakkında ise şunları söyledi:

“Basit guatrda tedavi eksik olanı yerine koymaktır. İyot eksikliği varsa iyot verilir, otoimmün hastalık varsa, tablet olarak sentetik tiroit hormonu verilir. Böylece kandaki tiroit hormon seviyesi yükselir, vücudun da TSH salgısını artırmasına ve tiroit bezini büyütmesine gerek kalmaz.”busabahmalatya.com 

HABER MERKEZİ

Son Güncelleme: 03.04.2018 18:54
Anahtar Kelimeler:
Bilgehan SonbaharIyot EksikliğiGuatr Hastalığı
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