11 Eylül 2017 Pazartesi

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Kansızlığa karşı bu besinler birebir!

Uzman Diyetisyen Pınar Kural Enç, kansızlığa iyi gelebilecek besinleri sıraladı. Diyetisyen Enç, “Ülkemizde demir eksikliği anemisi görülme sıklığı giderek artmaya başladı. Kansızlık özellikle hamile bayanlarda,çocuklarda ve kadınlarda daha çok görülüyor.Kansızlığı önlemek için sağlıklı ve doğru beslenmek büyük önem taşıyor. Demir eksikliği anemisi vücudunuzda yeterli demirin bulunmamasından kaynaklanan ve sık görülen bir anemi türüdür. Demir düzeylerinin düşük olmasının nedeni genellikle kan kaybı, kötü beslenme veya besinlerdeki demirin emilmesinde görülen yetersizliktir. Demir eksikliğine bağlı kansızlık çocuklarda zeka gelişimini olumsuz yönde etkiler,büyümeyi yavaşlatır ve enfeksiyona yakalanma riskini fazlalaştırır.Bu sebepten dolayı anemide tedavi çok önemlidir” dedi.

11 Eylül 2017 Pazartesi 10:01
Kansızlığa karşı bu besinler birebir!

BESLENMENİN ÖNEMİ BÜYÜK

Kansızlık tedavisinde demir kaynaklı besinlerle doğru şekilde beslenmenin önemi büyüktür” diyen Enç, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Tedavide tüketilmesi gereken bazı besinleri sıralayacak olursak; Kırmızı et, tavuk eti, karaciğer, balık eti, üzüm, pekmez, yumurta, kuru baklagiller, yeşil yapraklı sebzeler (ıspanak, tere, pazı gibi),fındık, susam ve kuru dut. Bu besinlerin c vitamini ile beraber tüketilmesi demir emilimini arttırmanın önemli bir yoludur. C vitamini bakımından zengin olan besinlere örnek vermek gerekirse; portakal, kivi, tatlı kırmızıbiber, yeşilbiber, greyfurt, kavun, çilek, ananas, kıvırcık lahana, mango, brokoli ve tatlı patatestir. Her öğünde karışık yeşilliklerden oluşan bol limonlu salatalar demir emilimini artırır. Yumurtayı menemen tarzında pişirmek ve öyle tüketmek demirin alımını artırmış olur. Çünkü içerisinde kırmızı, yeşilbiber, domates ve soğan olduğu için C vitamini kazandırmış oluyorsunuz. Ispanağı sadece ya da yumurta ile birlikte yemek gerekir. Ispanağı yoğurt ile beraber tüketmek demir emilimini azaltır. Kahvaltıda 1 tatlı kaşığı keçiboynuzu pekmezi (yüksek demir içerir) faydalıdır. Kuru baklagiller parça et ya da tavukla pişirildiğinde demir alımı artmaktadır. Demir eksikliği ileri seviye de olan kişiler; kalsiyum yönünden zengin besinleri yemeklerin yanında değil ara öğün olarak tüketmelidir. Çünkü kalsiyumun demirin emilimini yavaşlatma özelliği vardır. Ayrıca demir alımını azaltmamak için çayı açık ve limon sıkarak içmekte yarar vardır.” 

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