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KANSERE AMELİYATSIZ ÇÖZÜM!

Fırat Üniversitesi Hastanesi, mide, mide borusu ve kolon kanserlerinde endoskopik cerrahiyle açık ameliyata gerek kalmadan tedavi yapıyor.

KANSERE AMELİYATSIZ ÇÖZÜM!

Fırat Üniversitesi Hastanesi, mide, mide borusu ve kolon kanserlerinde endoskopik cerrahiyle açık ameliyata gerek kalmadan tedavi yapıyor.

30 Mart 2018 Cuma 12:47
KANSERE AMELİYATSIZ ÇÖZÜM!

Doğu ve Güneydoğdu'da sadece Elazığ'da FÜ Hastanesi Gastroenteroloji bölümü, sindirim sistemi yüzeyindeki kanserlerin tedavisinde endoskopik cerrahi işlem uyguluyor. Ameliyatsız olarak doğal yollardan vücuda girilerek yapılan işlemde kanserli doku alınıyor. Aynı zamanda yemek borusu hareketi ve reflü gibi gibi hastalıklarda kullanılan yöntem, nedeniyle bölge genelinde başta Malatya Adıyaman, Diyarbakır, Tunceli, Muş ve Bingöl olmak üzere Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinden çok sayıda hastanın FÜ Hastanesini tercih ettiği öğrenildi.

ERKEN EVREDE OLMASI ÖNEMLİ

Erken dönem mide, mide borusu ve kolon kanserlerinde endoskopik cerrahi işlemin mümkün olduğunu belirten İç Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı ve Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Kürşat Poyrazoğlu, “Daha önce açık cerrahi operasyonlar gerekirken şimdi kapalı bir şekilde bu operasyonları endoskopik olarak yapabilmekteyiz. Hastanemizde bu operasyonları gerçekleştiriyor ve hastalarımıza hizmet veriyoruz. Doğal anatomik yolları kullanıyoruz. Ağız içerisinden endoskopik cihazlarla girerek bulunan kanser odağını cerrahi bir yöntemle çıkartıyoruz. Aynı şekilde kolonoskopik işlemlerle de bunu yapmak mümkün. Gerek sindirim sistemizin üst kısmında olan kanserler için gerekse de kolon içerisinde kalın bağırsağımız içerisinde olan lezyonlar için aynı yöntemleri kullanmak mümkün” dedi.

Her iki yöntemde de doğal anatomik boşlukları kullandıklarını vurgulayan Prof. Dr. Poyrazoğlu, “Bu da hastalarımızın daha az problemlerle karşı karşıya kalmasına, kısa sürede evine gitmesine ve günlük hayatına dönmesine imkan sağlıyor. Daha az komplikasyonlarla karşı karşıya kalıyoruz. Hastalarımız gereksiz, istenmeyen ve arzu etmediğimiz problemlerle yüz yüze kalmamış oluyorlar. Hem hastalarımızın açısından iyi bir sonuç olmuş oluyor hem de hekimlerimiz daha az problemle karşılaşarak zaman tasarrufu sağlıyor. Biz erken dönem lezyonlarda bu işlemi yapıyoruz. Erken dönem lezyonlarda daha önce açık karın ameliyatı ve laparoskopikte olsa cerrahi işlemler yapmak mümkün iken bugün karna hiç dokunmadan, karnı hiç açmadan, acık bir operasyon gerçekleştirmeden, tamamen insan vücudunun doğal anatomik boşluklarını kullanarak cerrahi işlemler yapabiliyoruz” diye konuştu.

Çevre illerden hastaların tedavi için FÜ Hastanesine geldiğini aktaran Poyrazoğlu, “Malatya Adıyaman, Diyarbakır, Van, Tunceli, Muş, Bingöl, Erzincan olmak üzere neredeyse tüm Doğu ve Güneydoğu Anadolu’ya hizmet vermekteyiz. FÜ Hastanesi Gastroentoloji Bölümü Gastroentoloji işlemlerle alakalı olarak tüm tedavi hizmetlerini sunabilmektedir. Bu açıdan üniversite hastanemiz klinik işlemlerimizle alakalı olarak her türlü işlemi yerine getirmekte ve burada bir merkez bir rol üstlenmektedir” şeklinde konuştu.busabahmalatya.com 

İHA

Son Güncelleme: 30.03.2018 12:50
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BusabahmalatyaMalatyaMide Borusu KanseriKolon KanseriMide KanseriOrhan Kürşat Poyrazoğlu
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