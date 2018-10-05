Kanser tedavisinde genetik haritalama dönemi

Onkoloji Bölümü’nden Doç. Dr. Serkan Keskin, kanser tedavisindeki yeni gelişmeler hakkında bilgi verdi. Keskin, özetle şunları kaydetti:

“Vücuttaki milyarlarca hücre bulunduğu organa göre şekil almaktadır. Karaciğer, akciğer, mide, dalak hücrelerinin görevleri o organa özgüdür. Hücrelerin içinde bulunan iletim sistemleri hücrenin yüzeyinden çekirdeğine kadar çeşitli sinyaller göndermektedir. Bu sinyal yollarının ve hücre çekirdeğinin düzenli ve koordineli olarak işlemesi yaşamın devam etmesi için önemlidir. Eğer bir kopukluk meydana gelirse hücre çekirdeğine gereksiz sinyaller iletilir. Bu da hücrelerin kontrolsüz olarak bölünmesi ve çoğalmasına neden olur. Kontrolsüz olarak çoğalma normal hücrelerin fonksiyonlarını bozarak kanserin insan hayatına girmesine neden olmaktadır.

AGRESİF KANSER HIZLI ORTAYA ÇIKIYOR

Kanser, günümüzün en önemli sağlık sorunlarının başında gelmektedir. Kansere yol açan etkenler öncelikli olarak; sigara, beslenme bozukluğu, aşırı kilolar, hareketsiz yaşam ve stresli hayat tarzı şeklinde sıralanmaktadır. Bu risk faktörlerinin kansere yol açması için hücrelerde birtakım genetik değişikliklere neden olması gerekir. Bu zararlı genetik değişiklikler insan vücudunun savunma sistemi tarafından yenilemediği anda kanser süreci başlamaktadır. Kanser bir anlık bir olay ya da bir anda gelişen bir hastalık değildir. Kimi kanserler aylar içinde kimi kanserler ise yıllar içinde gelişerek kişide hayati risk oluşturmaya başlar. Bu durum, kanserin agresifliği ile ilişkilidir. Eğer kanser agresif bir yapıdaysa aylar içinde, agresif bir kanser değilse yıllar içinde ortaya çıkmaktadır.

KANSER TÜRÜNE VE HASTAYA ÖZEL TEDAVİ

“Kanser tedavisi evreye göre belirlenmektedir. Erken evrede teşhis edilen hastalık, cerrahi yöntem ile tedavi edilebilir. İleri evrelerde teşhis edilen kanser türlerinde ise tedaviye kemoterapi ve radyoterapi dahil olmaktadır. Kemoterapi, aslında sistemik tedavi olarak isimlendirilir. Yani tüm vücudu ilgilendiren tedavi anlamına gelir. Sistemik tedavi içinde de kemoterapinin yanında akıllı ilaçlar ve immünoterapi yer almaktadır. Kanserde ilaç tedavisi hastalığın çeşidi, evresi, hastanın yaşı, genel durumu, ek hastalıkları, tümör karakteri, tümörün agresiflik derecesine göre belirlenmektedir. Eğer ilaç tedavisi uygulanacaksa, bunun ameliyat öncesi mi yoksa ameliyat sonrası mı yapılacağına karar verilmesi gerekmektedir. Erken evrelerde bu tedavi basamakları gündeme gelirken, ileri evrelerde ilaç tedavisi sıklıkla kullanılmaktadır.”