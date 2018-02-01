KANSER RİSKİ NASIL AZALTILABİLİR?

“4 Şubat Dünya Kanser Günü” nedeniyle açıklama yapan Dyt. Emine Yüzbaşıoğlu, kansere karşı nasıl korunmak gerektiğini anlattı.

ÇAY VE KAHVE TÜKETİMİNİ AZALTIN

Kanserden korunmak için vatandaşlara uyarılarda bulunan Dyt. Yüzbaşıoğlu, “Kişi ideal kilosunu korumaya çalışmalıdır. Tek yönlü beslenmeden kaçınılmalıdır. Et, süt, tahıl, meyve- sebze ve yağ olmak üzere tüm besin gruplarından gün içinde uygun miktarlarda tüketilmeli. Günde 5 porsiyon meyve ve 2 porsiyon sebze yemeye dikkat edilmeli. Kanserden korunmada posa alımının çok önemli. Bu sebeple beyaz ekmek yerine çavdar, kepek veya tam buğday ekmeğini tercih edilmelidir. Kabuklarıyla yenebilen meyveler soyulmadan tüketilmeli. İdeal kilonun korunması amacıyla, fazla şeker tüketiminden kaçınılmalı. Çay ve kahve tüketimi azaltılmalıdır. Kahve içerken süt tozu yerine yarım yağlı süt kullanılabilir. Asitli içecekler, hazır meyve suları gibi şeker içeriği yüksek içecekler yerine, az şekerli komposto, hoşaf, taze sıkılmış meyve suları içilebilir. İçerdiği Omega- 3 yağ asidinin olumlu etkilerinden faydalanmak için haftada 2 veya 3 kez balık tüketimi önemli. Gün içinde 2 bardak süt veya yoğurt tüketimi önemli” dedi. busabahmalatya.com