Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 31°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
97274
ALTIN
185.232
DOLAR
4.5613
STERLİN
5.9902
EURO
5.3027

Kanser hücreleri  öldürülüyor

Erken tanılanan, diğer organlara sıçramamış ya da ışın tedavisi görmesine rağmen nüksetmiş prostat kanseri hastalarına umut veren bir tanı ve tedavi yöntemi var: Yüksek Yoğunluklu Fokal Ultrason Yöntemi. Üroloji ve Üroonkoloji Uzmanı Prof. Dr. Can Öbek, bu yöntem sayesinde sağlıklı dokular korunabilirken kanserli dokuların tedavi edilebildiğini belirtiyor.

Kanser hücreleri  öldürülüyor

Erken tanılanan, diğer organlara sıçramamış ya da ışın tedavisi görmesine rağmen nüksetmiş prostat kanseri hastalarına umut veren bir tanı ve tedavi yöntemi var: Yüksek Yoğunluklu Fokal Ultrason Yöntemi. Üroloji ve Üroonkoloji Uzmanı Prof. Dr. Can Öbek, bu yöntem sayesinde sağlıklı dokular korunabilirken kanserli dokuların tedavi edilebildiğini belirtiyor.

29 Haziran 2018 Cuma 10:43
Kanser hücreleri  öldürülüyor

Prostat kanseri, 50 yaş üzeri erkeklerde en sık görülen kanser türü. Kansere bağlı hayat kayıplarında ise akciğer kanserinden sonra ikinci sırada yerini alıyor. Kısacası hem sık görülüyor hem de hastanın yaşamını ciddi anlamda tehdit ediyor. Hal böyle olunca, erken tanı ve tedavi olanaklarının artmasına yönelik bilimsel araştırmalar da büyük bir hızla devam ediyor. Prof. Dr. Can Öbek, bu yöntemle prostatın yalnızca hastalıklı bölgesi tedavi edilirken, organın sağlıklı bölgelerinin korunabildiğine işaret ediyor.

SAĞLIKLI PROSTAT DOKULARI KORUNABİLİYOR

Bugün erken evre prostat kanserinin tedavisinde standart tedavi, cerrahi yöntemlere başvurularak tümör gelişen prostat dokusunun tümden çıkarılması. Ancak prostat dokusunun çıkarılma durumunda, deneyimli ellerde bile düşük oranda olmakla beraber yan etkiler gelişebiliyor. Bu yan etkilerden en çok korkulanı ise idrar kaçırma ve cinsel fonksiyon bozuklukları oluyor. Dolayısıyla tıp dünyasında ideal tedavi yöntemlerine dair arayışlar da hiç durmadan devam ediyor.

Prostat kanseri hastaları için ideal tedavi arayışındaki en önemli ve umut vaat eden yeni gelişmelerden birinin fokal tedavi olduğunu belirten Öbek, “Bu organ koruyucu yöntemle prostatın yalnızca hastalıklı bölgesi tedavi edilirken, organın sağlıklı bölgeleri korunabiliyor. Uygulamaya başladığımız yöntemde kanser hücrelerini öldürmek için ısıdan yararlanılıyor ve yüksek ısı ile kanser hücrelerinin imha edilmesi amaçlanıyor” diye konuştu.  

‘UYGUN HASTA’ KRİTERLERİ

Halen yeni gelişmekte olan bir yöntem olmasına rağmen, HIFU yönteminin prostat kanseri tedavisi açısından son dereci yüz güldürücü sonuçlar yarattığını söyleyen Öbek, bu sonuca ancak doğru ve iyi seçilmiş hastalarda ulaşılabildiğine dikkat çekti. Öbek, “Bugün genellikle yeni teşhis konmuş düşük ve orta risk grubu olarak tanımladığımız hasta gruplarında tercih edilmektedir. Doğru hasta seçiminde kanserin saldırganlığı, kaç odakta ve prostatın neresinde yerleşmiş olduğu gibi kriterler göz önünde tutuluyor ve ayrıntılı bir değerlendirme sonrasında karar veriliyor. Yöntemin uygulanabileceği bir diğer hasta grubu ise daha önce ışın tedavisi almış, ancak prostatta kanseri nüks etmiş hastalardır” ifadelerini kullandı.

busabahmalatya.com

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Kanserli HücreCan öbek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sofrada az, faydası çok…
Sofrada az, faydası çok…
Çocuklarda yaz ishaline yol açan besinler
Çocuklarda yaz ishaline yol açan besinler
Sıcak havada sıvı alımı hayati önem taşıyor
Sıcak havada sıvı alımı hayati önem taşıyor

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim