KANSER HASTALARINA ZİYARET

Tüm dünyada her yıl 1-7 Nisan tarihleri arasında kanser hastalığının önemine ve kanserden korunma konusunda alınacak önlemlere vurgu yapmak amacıyla çeşitli aktiviteler düzenleniyor.Bu kapsamda Malatya İl Sağlık Müdürü Doç.Dr. Recep Bentli ve sağlık yönetiminden bir ekip Malatya KETEM ve Mobil tarama TIR’ında tarama sonucu tanı almış kanser hastalarını ziyaret etti.

ANNESİ MEME KANSERİNDEN VEFAT ETMİŞ

İlk olarak Sebahat K. adlı hasta ziyaret edildi.Bentli, “Sebahat Hanım başka bir sağlık sorunu dolayısı ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beydağı Kampüsüne başvurduğunda, annesinin meme kanserinden vefat ettiği hikayesini duyan hekim tarafından aynı binada yer alan KETEM’e tarama yaptırmak üzere yönlendirilmiş.Tarama Mamaografisi çektiren Sebahat Hanımbir hafta sonra sonucun şüpheli olduğunu ve kendisine KETEM Hekimi tarafından MAEH Erken Teşhis Merkezi aracılığı ile Genel Cerrahi Polikliniğinden randevu alınarak zaman kaybı olmaksızın teşhis süreci başlatılmış.Tanının kesinleşmesi üzerine tedavi süreci başlatılan Sebahat Hanım şuan takipte ve erken tanı ile tedavi başarı oranı yüksek bir hastamızdır.İkinci ev ziyaretimizde ise Hülya D. İsimli hastamız,yaklaşık iki yıl önce Fırat ASM bölgesine konuşlandırılmış olan Mobil Tarama TIR’ına başvurarak yaptırmış olduğu tarama ile erken teşhis almıştır.Hülya Hanım şüpheli sonuçtan haberdar olur olmaz biopsi ile erken teşhis alarak tedavi süreci tamamlanmış. Şu an takipte olan hastamız tam şifa bulmuş durumda. Ve erken teşhis amacı ile kurulmuş olan KETEM ve Mobil TIR ile oldukça önemli bir iş yapıldığını ve kendisinin tanı alması üzerine yakınları,komşuları ve arkadaşlarını taramaya kendisinin götürdüğünü söyledi” şeklinde bilgiler paylaştı.

Hasta ziyaretlerine bizzat katılan Sayın Bentli, hastalara geçmiş olsun dilekleri ile birlikte çiçek takdim etti. (Bülten)busabahmalatya.com