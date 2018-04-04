KANSER HAFTASI BİLDİRİSİ YAYINLANDI

İl Sağlık Müdürlüğünün yaptığı açıklama şu şekilde:

“Dünyada her yıl 14 milyon kişinin yakalandığı ve 8,2 milyon kişinin ölümüne sebep olan kanser; yaş, cinsiyet, dil, din, ırk ayırımı yapmaksızın tüm insanları etkilemektedir. Kanserde benzer seyir devam ettiği takdirde, 2030 yılında 22 milyon yeni vaka ortaya çıkması beklenmektedir.Toplum tabanlı kanser taramalarına yönelik, ülke genelinde Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM) kurulmuş olup hâlihazırda ülkemizde 33’ü mobil olmak üzere 199 adet KETEM mevcuttur. Malatya ilimizde 1 KETEM,1 Mobil TIR mevcut olup taramalar yapılmaktadır. Mobil TIR saha gezileri ile halkımızın hizmetinde olup, Ketem Birimimiz Malatya eğitim Araştırma Hastanesi Beydağı Kampusü Kadın Doğum Bölümü 1. katında hizmet vermektedir.” (Bülten)busabahmalatya.com