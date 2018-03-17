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KANSER GELİŞİMİ AZALTILABİLİR Mİ?

Kaliteli ve sağlıklı bir yaşamın yanı sıra kanser gibi önemli hastalıklardan korunmada beslenme düzeni etkili olabiliyor. Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Diyetisyen Berna Ertuğ, kanser tedavi sürecinde hastaların bağışıklık sistemini güçlendirici beslenme önerilerinde bulundu.

KANSER GELİŞİMİ AZALTILABİLİR Mİ?

Kaliteli ve sağlıklı bir yaşamın yanı sıra kanser gibi önemli hastalıklardan korunmada beslenme düzeni etkili olabiliyor. Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Diyetisyen Berna Ertuğ, kanser tedavi sürecinde hastaların bağışıklık sistemini güçlendirici beslenme önerilerinde bulundu.

busabahh
busabahh
17 Mart 2018 Cumartesi 11:22
KANSER GELİŞİMİ AZALTILABİLİR Mİ?

“Güçlü bir bağışıklık sistemi için dikkate alınacak 12 öneri, yaşam kalitesini artırarak, vücudu önemli hastalıklardan korumaya yardımcı olacaktır” diyen Dyt. Ertuğ şunları söyledi:
“Güçlü bağışıklık sisteminin olmazsa olmazı sağlıklı beslenmedir. Çiğ sebze ve meyve sebzeler hastalık savıcı etkiye sahiptir.Besin hijyeni önemlidir. Sebze ve meyveler yıkandıktan sonra 15 dakika sirkeli suda bekletilip tüketilmelidir.Gün içinde yeterli protein alımı, sağlıklı bir bağışıklık sisteminin olmazsa olmazıdır. Hayvansal proteinlerle bitkisel proteinlerin dengeli bir biçimde tüketilmesi çok önemlidir.”

BESLENMEDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Kanser hastalarının beslenmede dikkat etmesi gereken konulara da değinen Ertuğ, “Öğünlerde mutlaka tahıllar, fasulye, sebze ve meyve gibi bitkisel kaynaklı gıdalar da bulunmalıdır.Protein ihtiyacı için günde bir öğünde mutlaka balık, yağsız et ve tavuk tüketmek gerekir.Koyu renkli öğeler zengin antioksidan kaynakları olduğu için bu tür besinleri sık yemek önerilir.Mevsim meyve ve sebzelerinden her gün en az 5 porsiyon yenmesi gereklidir.Çiğ köfte, çiğ pastırma, salam gibi çiğ et ürünleri tüketilmemelidir.Kızartma ve kavurma yerine, haşlama, ızgara veya fırında pişirme gibi yöntemler tercih edilmelidir” şeklinde açıklamalarda bulundu. busabahmalatya.com 

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Kanser Tedavi SüreciBerna ErtuğKanser
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