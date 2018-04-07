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KANSER FARKINDALIK STANDI KURULDU

Tüm dünyada her yıl 1-7 Nisan tarihleri arasında kanser hastalığının önemine ve kanserden korunma konusunda alınacak önlemlere vurgu yapmak amacıyla çeşitli aktiviteler düzenleniyor.Bu kapsamda Yeni Camii meydanında 6 Nisan tarihinde Kanser Farkındalık Standı kuruldu.

KANSER FARKINDALIK STANDI KURULDU

Tüm dünyada her yıl 1-7 Nisan tarihleri arasında kanser hastalığının önemine ve kanserden korunma konusunda alınacak önlemlere vurgu yapmak amacıyla çeşitli aktiviteler düzenleniyor.Bu kapsamda Yeni Camii meydanında 6 Nisan tarihinde Kanser Farkındalık Standı kuruldu.

07 Nisan 2018 Cumartesi 11:38
KANSER FARKINDALIK STANDI KURULDU

Vatandaşlara KETEM’de taraması yapılan kanserler, kanserden korunma yolları (hakkında bilgilendirmeler yapıldı.Taramaya katılmak isteyen vatandaşlara gaitada gizli kan testi dağıtıldı, KETEM’e randevu verildi.Ayrıca KETEM’e gelerek tarama ile kanser tanısı almış ve tedavisi başlatılarak takip edilen kanserli hastalara ev ziyaretinde bulunuldu.

Kanserde farkındalık oluşturulmak adına vatandaşlara bilgi verilmenin yanı sıra el borşürleri, elma ve su dağıtıldı. İl Sağlık Müdürü Doç.Dr. Recep Bentli standı ziyaret ederek konunun önemini hem çalışanlara hem vatandaşa vurgu yaptı. Hasta ziyaretlerine de bizzat katılan Sayın Bentli, Malatya Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki KETEM’de meme kanseri, kolorektal (bağırsak) kanseri, serviks (rahim ağzı) kanseri ve prostat kanseri taramaları ve sigara bırakma danışmanlık hizmetleri ücretsiz olarak yapılmakta olduğunu, 30 yaş ve üstü kadın ile 50 yaş üstü erkek vatandaşların taramalarını yaptırmak üzere KETEM’e beklediklerini ifade etti.

Bentli, taramaya katılarak kanserin erken teşhis edilebileceğini,KETEM’inMalatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beydağı Kampüsü binasında hizmet verdiğini, ayrıca kentte bulunan MOBİL KETEM aracı ile de Aile Hekimliği bölgelerinde hizmetler yürütüldüğünü belirtti.

HİLAL DEMİRTAŞ - Busabah Gazetesi 

Son Güncelleme: 07.04.2018 11:41
Anahtar Kelimeler:
Kanser Farkındalık StandıKanser Hastalığı
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