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Kanal tedavisinde ağrı-acı yok

Kanal tedavisi, sinirin kendini tamir edemeyecek şekilde hasar gördüğü durumlardauygulanan bir tedavi yöntemidir. Kanal tedavisi dişi çektirmekten kurtarmak için son çaredir. Ancak, bilinenin aksine kanal tedavisi anestezi ile yapıldığından ağrılı ve acılı bir yöntem değildir.

Kanal tedavisinde ağrı-acı yok

Kanal tedavisi, sinirin kendini tamir edemeyecek şekilde hasar gördüğü durumlardauygulanan bir tedavi yöntemidir. Kanal tedavisi dişi çektirmekten kurtarmak için son çaredir. Ancak, bilinenin aksine kanal tedavisi anestezi ile yapıldığından ağrılı ve acılı bir yöntem değildir.

18 Eylül 2018 Salı 18:22
Kanal tedavisinde ağrı-acı yok

Konuyla ilgili bilgi veren Diş Hekimi Soner Uzun, “Kırık dişler, derin çürüklerveya hasar görmüş  dişler, bakterilerden olumsuz etkilenir. İltihaplı veya hasar görmüş sinir çıkarılmazsa dokularda enfeksiyonaneden olur ve o diş kaybedilir. Sinir dokusu çıkarılarak, kanal boşluğu temizlenir ve bu boşluk dolgu maddeleri ile doldurulur. Bu işleme kanal tedavisi denir” şeklinde konuştu.

AĞRI HİSSEDİLMİYOR

Kanal tedavisi hakkında insanlarda 'canım çok yanacak' şeklinde bir önyargı olduğunu vurgulayan Diş Hekimi Soner Uzun, “Kanal tedavisi niçin gereklidir?Diş çok ileri bir çürüğe sahiptir. Ya da travma geçiren bir diştir. Diş çürük ve bir travmadan etkilenmişse o dişi çektirmekten kurtarmak için yaptırılması gereken bir işlemdir bu. Bu işlem yapılırken, öncelikle muhakkak anesteziuygulanır ve o diş uyuşturulur. Sinir çok hassasbir yapıdır. İnsanlar genellikle bu tedaviyi yaptırırken, çok ağrılı olduğuna dair bir ön yargı içinde olabiliyorlar”dedi.

KANAL TEDAVİSİNİN BİLİNMEYENLERİ...

“Ancak bu tedavinin yapılaması gerekiyorsa, mutlaka yapılmalıdır” diyen Diş Hekimi Uzun,“Çünkü bir sonra ki aşama o dişin çekilmesi anlamına geliyor. Bu işlem yapılırken, dediğim gibi derin bir anestezi yapılır,diş uyuşturulur. Bu anestezi sayesinde dişe yapılan işlemlerde hasta rahatsız olmaz. Daha ağrılı durumlarda gerekirse, dişin içine anestezi yapılma imkanı vardır, yani o anesteziyi sağlamak çok da zor değildir aslında. Bu işlemin yapılamaması demek, dişin kaybına bir adım daha yaklaşılması demektir. Ya insanlar dişlerine çok iyi bakacaklar, çürütmeyecekler ya da çok dikkatli yaşayacaklar kırmayacaklar, böylece kanal tedavisi yapılması gereği oluşmayacak. Böyle bir gereklilik oluştuysa da bundan kaçmamaları, bununla yüzleşmeleri gerekiyor. Mutlaka hekime başvurmaları gerekiyor. Kanal tedavisi yaparken anestezi, yapılır hasta ağrı acı hissetmez. Bu tedavi önemlidirçünkü bundan sonraki aşama eğer kanal tedavisi yapılmazsa, o dişin çekilmesi anlamına geliyor” ifadelerini kaydetti.

Anahtar Kelimeler:
Kanal TedavisiDişSoner Uzun
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