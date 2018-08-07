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KALP SICAĞI SEVMİYOR

Sıcaklık artıyor, nem oranı yükseliyor. Bunaltan sıcak bütün vücudu etkilese de, en çok kalbin iş yükünü artırıyor. Sağlıklı bireyleri bile yoran sıcaklar, özellikle kalp kapağında sorun olanları bir hayli zorluyor. Kalp hastaları bu dönemde en fazla nefes darlığı, göğüs ağrısı ve çarpıntı şikayetlerinden yakınıyor. Kalp kapağında problemi olup, bu sorunları yaşayanların vakit kaybetmeden bir uzmana başvurması önem taşıyor.

KALP SICAĞI SEVMİYOR

Sıcaklık artıyor, nem oranı yükseliyor. Bunaltan sıcak bütün vücudu etkilese de, en çok kalbin iş yükünü artırıyor. Sağlıklı bireyleri bile yoran sıcaklar, özellikle kalp kapağında sorun olanları bir hayli zorluyor. Kalp hastaları bu dönemde en fazla nefes darlığı, göğüs ağrısı ve çarpıntı şikayetlerinden yakınıyor. Kalp kapağında problemi olup, bu sorunları yaşayanların vakit kaybetmeden bir uzmana başvurması önem taşıyor.

07 Ağustos 2018 Salı 10:32
KALP SICAĞI SEVMİYOR

Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü’nden Op. Dr. Hüseyin Gemalmaz, yaz sıcaklarının kalp kapak hastalıkları üzerindeki etkisi ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi. Gemalmaz, “Yaz sıcaklarında kalp hastası olanlarda göğüs ağrısı, nefes darlığı ve çarpıntı şikayetleri artmaktadır. Yüksek sıcaklık ve nem oranları daha önce olmayan nefes darlığı sorununun ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. Nefes darlığına, koroner damarların daralması ve kalp kapak hastalıkları sebep olabilmektedir. Kalpte kan akışının devamlı ve istenen oranda hareketini sağlayan aort, mitral, triküspit ve pulmoner isimli dört kapak vardır. Bu kapakların yapısında çıkan sorunlar iki şekilde olmaktadır. Bunlardan biri kalp kapaklarında daralma, diğeri kalp kapaklarındaki yetmezliktir. Bu iki sorun aynı anda ve birden fazla kalp kapağında olabilmektedir” diye konuştu.

Şikayetler birbirine benziyor

Dr. Gemalmaz, “Kapak harabiyeti nedenleri çok fazla olmasına rağmen genelde şikayetler birbirine benzemektedir. Kan akışındaki bozulma sonucunda ortaya çıkan nefes darlığı, efor kapasitesinin zaman içerisinde azalması ve çarpıntı en çok karşılaşılan şikayetler arasındadır. Bu nedenle nefes darlığı ve çarpıntı sorunu olanların bir an önce detaylı bir kalp muayenesinden geçmesi gerekmektedir. Erken tespit edilen kalp kapak hastalıkları ilaç tedavisiyle ciddi bir soruna yol açmadan, kalpte geri dönülemez bir hasara neden olmadan kontrol edilebilmektedir. Eğer ilaç tedavisinden yanıt alınmazsa problemli kapağa cerrahi müdahale etmek gerekebilmektedir” sözlerini kaydetti. 

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
KalpDamarşikayetSıcak Hava
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