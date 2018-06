Kalp sağlığını koruyan 6 önemli alışkanlık

Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Dyt. Ezgi Mumcu, kalp haftası kapsamında, kalp sağlığını koruyan 5 önemli yaşam alışkanlığı hakkında bilgi verdi.

1.Doymuş yağlar, kolesterol ve sodyumu düşük bir beslenme planı oluşturun

Mumcu, “Gıda etiketlerini okuyarak hangi yiyeceklerden kaçınılması gerektiği ve ne kadar tüketilmesi gerektiği öğrenilebilir. Et, süt, tereyağı, yumurta gibi hayvansal ürünler ve çoğu hazır-paketli ürünler doymuş yağ içerir. Bunun için kırmız et tüketimi sınırlandırılmalı, ağırlıkta yağsız tavuk ve hindi eti tercih edilmelidir. Omega-3 yağ asitlerini içeren somon, ton balığı ve sardalya gibi balıkların tüketimi artırılmalıdır. Hazır gıdalarda, trans yağlar ve hidrojene bitkisel yağlar ile yapılan ürünlerden kaçınılmalıdır. Kolesterol değerleri meyve, sebze, kuru baklagil ve tam tahıllı gıdalarla lif alımı artırılarak dengede tutulabilir. Her gün 25-35 gram lif tüketilmelidir. Sodyum ise işlenmiş etler, yumurtalar ve ekmek gibi birçok gıdada bulunur. Günde sadece 2 gram (1,5 çay kaşığı) veya daha az tüketmek için bilinçli bir çaba sarf edilmelidir” diye konuştu.

2.Kalp atım hızınızı artıran 30 dakikalık egzersizler yapın

“Egzersiz, günlük rutinin bir parçası olmalıdır” diyen Mumcu, “Yaşam tarzına uyan bir aktivite belirlenmeli ve bunu yapmak için zaman ayrılmalıdır. Kalp atış hızını artıran farklı setlerde 10-15 dakikalık değişik spor aktiviteleri yapılabilir. Örneğin kısa ve tempolu olmak üzere günde 2-3 kez yürüyüş yapılabilir” şeklinde konuştu.

3.Sigara kullanıyorsanız mutlaka bırakın

Mumcu konu ile ilgili olarak açıklamalarına şu şekilde devam etti:

“Sigara içmek kalp hastalığı için önemli bir risk faktörüdür. Sigara içenlerin kullanmayanlara göre koroner arter hastalığından ölüm riskine yüzde 70 daha fazla yakın olduğu belirtilmektedir. Sigara bırakıldığı zaman kalp gençleşmeye ve kendini tamir etmeye başlar. Ayrıca, sigara dumanından kaçınmak için de büyük özen gösterilmelidir.

4.Kan basıncınızı ve kolesterolü normal seviyelerde tutun

İlk iki maddeye uyumlu bir yaşam tarzının benimsenmesi durumunda kan basıncı ve kolesterol düzeyleri sağlıklı bir aralıkta olacaktır. Tansiyon değerinin 120/80 mm Hg civarında olması istenir. İdeal kolesterol seviyesi de diğer risk faktörlerine bağlıdır. Bu sayıları kontrol altında tutmak için bu göstergelerin düzenli olarak ölçülmesi ve doktorun önerdiği ilaçların kullanımı da büyük önem taşır.

5.Stresinizi kontrol altında alın

Müzik dinleyebilir, arkadaşlarınızla veya aile üyelerinizle yürüyüşe çıkabilir veya meditasyon yapabilirsiniz. Bolca gülmenin dışında stresi uzun vadede kontrol altına almanın bir başka yolu aktif sosyal hayattır. Konuşabileceğiniz arkadaşlarınızın olması önemlidir."

