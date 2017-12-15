Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Baltalı, kalp krizi ile ilgili bilgiler verdi. Baltalı, kalp krizinin kalbi besleyen damarların tıkanmasına bağlı olarak gelişen ve o damarın beslediği kalp kasında çeşitli derecede hücre ölümüyle sonuçlanan bir hastalık olduğunu söyledi.

NEFES DARLIĞI, ÖKSÜRÜK, BAŞ DÖNMESİ

Her 5 ani ölümün birinin kalp krizinden dolayı gerçekleştiğini ifade eden Baltalı, “Hastaların kalp krizinden kaybedilmelerinin önlenmesi olayın ilk anından itibaren en kısa zamanda girişimsel kardiyoloji bölümü olan bir hastaneye ulaşmasına bağlıdır” dedi.

Kalp krizi belirtilerine de değinen Dr. Baltalı, “En büyük belirti göğüs ağrısı. Kalp durması olunca hemen yoğun bakıma götürmek ve ani müdahale etmek lazım” dedi.

Prof. Dr. Mehmet Baltalı, göğüs ağrısının yanı sıra diğer bulguları da şöyle sıraladı: “Nefes darlığı, öksürük, baş dönmesi ve sersemleme, bayılma, mide bulantısı ve kusma, “Kıyametin geldiği” hissi ve sıkıntı.”

HABER MERKEZİ