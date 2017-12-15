15 Aralık 2017 Cuma

Bu yoğunluğu ancak Bakanlık çözebilir

Kalp krizinde zaman eşittir kalp kası

Her 5 ani ölümden birinin kalp krizinden dolayı gerçekleştiğine dikkat çeken uzmanlar, kalp krizinde erken tanının çok önemli olduğunu vurguluyor. Müdahale için zaman kaybının harap olan kalp kası miktarını artırmasının ötesinde yaşamı yitirme ihtimalini de artıracağını belirten uzmanlar, “Harap olan kalp kasının telafisi yoktur. Kalp krizinde zaman eşittir kalp kası” dedi.

15 Aralık 2017 Cuma 11:11
Kalp krizinde zaman eşittir kalp kası

   Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Baltalı, kalp krizi ile ilgili bilgiler verdi. Baltalı, kalp krizinin kalbi besleyen damarların tıkanmasına bağlı olarak gelişen ve o damarın beslediği kalp kasında çeşitli derecede hücre ölümüyle sonuçlanan bir hastalık olduğunu söyledi.

NEFES DARLIĞI, ÖKSÜRÜK, BAŞ DÖNMESİ
  Her 5 ani ölümün birinin kalp krizinden dolayı gerçekleştiğini ifade eden Baltalı, “Hastaların kalp krizinden kaybedilmelerinin önlenmesi olayın ilk anından itibaren en kısa zamanda girişimsel kardiyoloji bölümü olan bir hastaneye ulaşmasına bağlıdır” dedi.

Kalp krizi belirtilerine de değinen Dr. Baltalı, “En büyük belirti göğüs ağrısı. Kalp durması olunca hemen yoğun bakıma götürmek ve ani müdahale etmek lazım” dedi.

Prof. Dr. Mehmet Baltalı, göğüs ağrısının yanı sıra diğer bulguları da şöyle sıraladı: “Nefes darlığı, öksürük, baş dönmesi ve sersemleme, bayılma, mide bulantısı ve kusma, “Kıyametin geldiği” hissi ve sıkıntı.”

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: BusabahKALP KRİZİ

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