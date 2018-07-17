Kalp krizi geçiren vatandaşın imdadına hava ambulansı yetişti

Edinilen bilgilere göre, Somuncu Baba Külliyesinde bulunan havuza giderken yolda şiddetli göğüs ağrısı hisseden Memiş Gürbüz (63), Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesine gitti. Burada yapılan ilk müdahalede hastanın kalp krizi geçirdiği tespit edildi. Durumu kritik olan hasta için daha sonra 112 komuta merkezinden hava ambulansı talep edildi.

Kalp krizi geçiren yaşlı adam daha sonra Darende Stadı'na inen hava ambulansına taşınarak Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Hastanın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.