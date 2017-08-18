Horlamayı durdurmak için satılan ilaçların ya da desteklerin çoğunun, arkalarında herhangi bir bilimsel temel bulunmadan piyasaya sürüldüğünü belirten Kulak Burun Boğaz Uzmanı Opr. Dr. M. Melih Çiçek, bunun yerine, horlamayı bırakmaya yardımcı olabilecek doğal çözümler ve yaşam tarzı değişiklikleri önerdi.
UYUDUĞUNUZ POZİSYONU DEĞİŞTİRİN
KİLO VERİN
ALKOL VE SAKİNLEŞTİRİCİ FAZLALAŞTIRIYOR
“Alkol ve sakinleştiriciler, boğazınızın arkasındaki kasların dinlenme tonusunu azaltır; bu da daha çok horlamanıza neden olur” diyen Kulak Burun Boğaz Uzmanı Opr. Dr. M. Melih Çiçek, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Uyumadan dört ila beş saat önce alkol içmek horlamayı daha da kötüleştiriyor. Normalde horlamayan insanlar alkol aldıktan sonra horlayabilirler. Kötü uyku alışkanlıkları (zayıf uyku hijyeni olarak da bilinir), alkol alımına benzer bir etki yapabilir. Mesela uzun saatler boyunca yeterince uyku uyumadan çalışmak, nihayetinde aşırıya kaçtığınız anlamına gelir. Sert ve derin uyuduğunuzda, kaslar flopi yapıyor, bu da horlamaya neden oluyor. Horlamanın burunda başlaması durumunda, burun pasajlarının açık tutulması horlamayı durdurmaya yardımcı olabilir. Açık burun pasajı havanın yavaşlamasına izin veriyor. Eğer burun kanallarınız herhangi bir sebepten ötürü tıkalıysa hızlı dolaşan hava horlamaya neden olacaktır. Yatmadan önce sıcak bir duş burun kanallarının açılmasına yardımcı olur. Ayrıca, duşta burnunuzu tuzlu suyla durulayın. Kanalları açmaya yardım etmek için duş alırken burnunuzu parmağınızla yıkayın. Burun kanallarınızı açmak için tuzlu su çözeltisiyle birlikte, sinüzit kürü de kullanabilirsiniz. Eğer sorun damağınızda değil de burnunuzdaysa, eczanelerden alabileceğiniz burun bantlarıda burun pasajlarınızı kaldırmak ve açmak için kullanılabilir.”
YASTIĞINIZI DEĞİŞTİRİN
Yastıkta bulunan alerjinlerin horlamaye sebep olduğunu aktaran Kulak Burun Boğaz Uzmanı Opr. Dr. M. Melih Çiçek, “Tozlar yastıklarda birikir ve horlamaya neden olabilecek alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Evcil hayvanların yatakta uyumasına izin verilmesi, onların yatağınızda tüy bırakmasına neden olur bu da rahat nefes almanızı engelleyebilir. Eğer gündüzleri iyi hissediyorda akşamları nefes almakta zorlanıyorsanız, bu gibi sebepler horlamanızın nedeni olabilir. Yastıklarınızı sık sık havalandırın ve yastık kılıflarınızı kısa aralıklarla değiştirin. Ve tabi ki evcil hayvanlarınızı yatak odanızdan uzak tutun. Bol miktarda sıvı tüketin. Burnunuzdaki ve yumuşak damağınızdaki enzimler kuruduğunda yapışkan oluyor. Bu da horlamaya neden oluyor.Sağlıklı kadınların günde yaklaşık 11 bardak (bütün içeceklerden), erkeklerin ise yaklaşık 16 bardak tüketmeleri gerekir” ifadelerini kullandı.
Bu habere yorum yapan ilk siz olun!