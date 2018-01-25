KALP GRİBİ DE VAR!

ERKEKLERDE DAHA SIK GÖRÜLÜYOR

Sık görülen grip türlerinde kalp tutulumu az gözlenirken, Coxsackie gibi daha nadir görülen virüs tipleri ise kalbe yerleşebiliyor. Grip virüsünün tipine göre kalp tutulumu değişkenlik gösteriyor. Kalpte tutulan temel bölge kalp zarı olurken, daha az sıklıkta kalp kasları da grip virüsünden etkileniyor. Dr. Karabulut, kalp gribinin en sık 20-50 yaş arasındaki erkeklerde ortaya çıktığını belirtti. Karabulut, "Bunun nedeni, kalp damar hastalıklarının erkeklerde daha sık gelişmesi ve erkek kalbinin bu hastalıklara karşı daha duyarlı olması. Ayrıca erkeklerin daha çok iş hayatı içinde yer almaları, daha çok seyahat etmeleri ve kalabalık ortamlarda daha sık bulunmaları da kalp gribine yakalanmada diğer risk faktörlerini oluşturuyor" diye konuştu.

DESTEK TEDAVİ ÖNEMLİ

"Çoğu grip vakasında olduğu gibi kalp gribinde de destekleyici tedavi şart" Karabulut, temel tedavinin istirahat ve vücudun direncini arttıracak olan besinleri düzenli tüketmek olduğunu ifade etti. busabahmalatya.com