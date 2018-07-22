Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 32°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
94082
ALTIN
189.916
DOLAR
4.7932
STERLİN
6.2894
EURO
5.6125

KALİTESİZ UYKU KONSANTRASYONU BOZAR

Sıcak yaz günleri çoğu zaman deniz ve havuz tatili anlamına gelse de uykusuz gecelere de neden olabiliyor. Uykusuzluk da özellikle çalışanlar için verimsiz iş günlerine neden olabiliyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ferah Ece “Özellikle iş dünyasında verimli olabilmek için kaliteli uyku çok önemli. İdeal uyku saati kişinin kendini sabah dinç uyanması için gereken süreye göre değişir. Bu zaman aralığı kiminde 5 saat kiminde 8 saat olabilir “diyor.

KALİTESİZ UYKU KONSANTRASYONU BOZAR

Sıcak yaz günleri çoğu zaman deniz ve havuz tatili anlamına gelse de uykusuz gecelere de neden olabiliyor. Uykusuzluk da özellikle çalışanlar için verimsiz iş günlerine neden olabiliyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ferah Ece “Özellikle iş dünyasında verimli olabilmek için kaliteli uyku çok önemli. İdeal uyku saati kişinin kendini sabah dinç uyanması için gereken süreye göre değişir. Bu zaman aralığı kiminde 5 saat kiminde 8 saat olabilir “diyor.

22 Temmuz 2018 Pazar 11:41
KALİTESİZ UYKU KONSANTRASYONU BOZAR

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ferah Ece sıcak havalarda rahat bir uyku geçirmek için alınacak önlemleri anlattı. Ece, özetle şunları kaydetti:

“İyi bir uykunun başlıca ölçüsü kişinin sabah dinç uyanması ve kendisini gün içinde zinde hissetmesidir. Kalitesiz uyku ise gece sürekli uyanmalar ve sabah yorgunluğu ile karakterizedir. Uyku bozuklukları solunum düzensizliklerine, bu düzensizlikler de kişinin gece boyunca bazen kısmi bazen de tamamen uyanmasına sebep olur. Bu yarı ya da tam uyanıklık durumları hastanın derin ve kesintisiz uyku uyumasını engeller ve uykunun kalitesini bozar.

KALİTESİZ BİR UYKU NELERE SEBEP OLABİLİR?

Çok gürültülü horlama ve uykudan boğulma hissi ile uyanmanın da eşlik ettiği kalitesiz bir uyku işte verimi düşürür, konsantrasyonu bozar, hatta kilo bile aldırır. Bunun yanında unutkanlık, sabah baş ağrısı ve bulantı ile uyanma, sinirlilik sıklıkla karşılaşılan durumlardandır.

Sabahları dinç uyanmak ve bağışıklık sistemini güçlendirmek için karanlıkta uyumak gerekir. Çünkü bağışıklık sistemini düzenleyen ve vücudun biyolojik saatini koruyan melatonin hormonu saat 23.00 ile 05.00 arasında salgılanır. Bu saatler arasında karanlıkta uyunduğunda hormon, hücreleri yeniler.

KALİTESİZ UYKU İŞ YERİNDE VERİMİ DÜŞÜRÜR

Gece boyunca bölünmüş uyku ve uykuda oksijen düşmeleri unutkanlık, algı kusurları ve gün içinde konsantrasyon bozukluğuna yol açabileceğinden çalışma performansını düşürür. Dikkat gerektiren işlerde çalışan, taşıt kullanan kişilerde kazalara yol açabilir.” busabahmalatya.com

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
SıcakYaz GünleriUykuKonsatrasyonKalitesiz Uyku
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gebe Okulu 42’nci katılım belgesini verdi
Gebe Okulu 42’nci katılım belgesini verdi
Malatya'dan dünyaya çığır açacak yöntem
Malatya'dan dünyaya çığır açacak yöntem
Türk hekimden çığır açacak yöntem
Türk hekimden çığır açacak yöntem
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim