Dr. Ruken Hanavdeloğulları, “R

akamlarınızı bilmeniz gerekiyor. Kan basıncınız, kolesterol ve trigliserid düzeyleriniz, iyi kalp sağlığına giden yolda başlamadan önce bilmeniz gereken en önemli sayılardır. Normal bir kan basıncı seviyesi 140/85 veya daha düşük, toplam kolesterol seviyeleri 200'den az ve trigliseridler 150'den az olmalıdır. Yürümeye başlayın. Haftada birkaç gün basit 20-30 dakikalık bir yürüyüş, aslında erken ölüm riskini yüzde 50'den fazla azaltabilir. Fiziksel aktivite aynı zamanda uykuyu geliştirir, stres azaltır, ruh hali yükseltir, kan basıncını düşürür, kolesterolü geliştirir, bilişimi geliştirir ve hafıza kaybını önler. Yüksek sesle gülün. Kahkaha gerçekten de en iyi ilaçtır. Sadece 15 dakikalık kahkaha, kardiyovasküler sağlığımız açısından 30 dakikalık aerobik egzersize eşdeğerdir. Kahkaha ayrıca kan damarlarının sağlıklı fonksiyonuyla, ruh halini iyileştiren beyin hormonlarının artışı ve ağrı ve kaygı azalmasıyla bağlantılıdır. Belinize odaklanın, kilonuza değil. Bel çevrenizdeki yağ miktarı, doğrudan yüksek tansiyon ve yüksek kolesterol ile bağlantılı olduğundan diyabetiniz için riskiniz artmış olabilir. Belinizi daha küçültmek için yapabilecekleriniz kesinlikle doğru yönde atılmış bir adımdır. İyi bir gece uykusu alın. Uyku, günlük rutinlerimizin en değer verilmeyen unsurlarından biridir; ancak sağlıklı yaşam için hayati önem taşır. Uyku eksikliği kan basıncınızı ve iştahınızı artırır, strese neden ve metabolizmanızı yavaşlatarak konsantrasyonunuzu azaltır” önerilerinde bulundu.

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