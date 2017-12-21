Kilo veremeyen kişiler için önerilerde bulunan Malatyaspor Klüp Diyetisyeni Elif Savaş, "Öncelikle bizim altın öğünümüz kahvaltı. Güne ne kadar erken başlarsak metabolizmamız o kadar hızlı çalışır. Gece boyunca metabolizmamız bazala doğru gider. Yani biraz daha sabitlenmeye başlar ve yavaşlar. Ve biz sabah kahvaltıyla metabolizmamızı ne kadar erken uyandırırsak gün içerisindeo kadar dinç oluruz. Dolayısıyla metabolizmanın daha hızlı çalışmasına yardımcı olur" şeklinde konuştu.

ARA ÖĞÜN KURU MEYVELER

Kahvaltı yapılmayan günlerde baş ağrısı, halsizlik, yorgunluk, iş veriminde düşüş yaşandığını söyleyen Savaş, "O nedenle kahvaltı bizim için çok önemli. Zaten yapılan araştırmalar göstermiştirki kilo alımlarının en büyük nedenlerinden biri kahvaltı öğününün atlanması. Biz hep kahvaltıya 'altın öğün' diyoruz. İşte nedeni bu. Sonrasında klasik bir önerimiz vardır: 'Az az sık sık yemek' diye. Kan şekerimiz çok düştüğü zaman, bir öğünle diğer bir öğün arası çok uzunsa yani kan şekerimiz düştüyse bir sonraki öğüne daha aç başladığımız için daha fazla yemek yemiş oluyoruz. Dolayısıyla ana öğünlerimizin arasına ara öğünler sıkıştırarak kan şekerimizi biraz daha dengeleyebiliriz. Ara öğün olarak kuru meyveler tercih edilebilir. Kuru meyvelerin lif oranı yüksek olduğu için kan şekerini ve tatlı ihtiyacını dengeler. Ve bu da gün içerisinde daha az besin tüketmemizi sağlar. Böyle bir avantajı olur ve bu nedenle az az sık sık yeme modelini öneriyoruz" ifadelerini kullandı.

GÜNDE EN AZ 2 LİTRE SU

Bunların dışında su içmenin önemine de değinen Savaş, "Yaz aylarında su içme miktarı artmakla beraber en az günde 2 litre su içmemiz gerekiyor. Bu klasik ama doğru bir bilgi. Çünkü vücudumuzdaki toksinleri suyla atıyoruz. Metabolizmamız için su gerekli. Bunların dışında hücre yenilenmesi için su gerekli. Vücudumuzdaki su kayıplarını karşılamamız için gerekli ve bir de bağırsak hareketleri için su çok önemli" dedi.

"ERKEKLERDEN DAHA FAZLA OLUMLU SONUÇ ALIYORUZ"

Elif Savaş, erkeklerin metabolizmasının kadınlardan daha hızlı çalıştığını vurgularken, "Erkeklerin vücutlarındaki kas oranı kadınlara göre daha fazladır. Kadınların ise vücutlarındaki yağ oranı daha fazladır. O nedenle erkeklerin metabolizması daha hızlı çalışır. Örneğin beslenme programları uygulandığında (kişiye özel) erkeklerden çok daha fazla olumlu sonuçlar alıyoruz. Çok kısa sürede çok iyi sonuçlar alıyoruz. Kadınların vücudu biraz daha yağlanmaya müsait olduğundan kilo almaya da daha müsaitler. O nedenle kadınlar bu konuda daha sıkıntılı. Kilo alamayan hastalarımız arasında kadın da var ama genel itibariyle erkek hastalarımız daha fazla" şeklinde karşılaştırmada bulundu.

DİYETDE DAVRANIŞ DEĞİŞİKLİĞİ DE ÖNEMLİ

Fiziksel aktivite diye söylenilen hareketler olduğunu da söyleyen Savaş,"Günde 10 bin adım atılması lazım. Adım atılamıyorsa da olabildiğince hareket şart. Masa başı çalışanlar için bazı öneriler var: Örneğin birine bir şey sorulacaksa telefonla değil de yanına giderek sorulmalıdır. Asansör yerine merdivenler kullanılmalıdır" diye söyledi ve sporun zayıflamak için değil de özellikle sağlıklı yaşam için yapılması gerektiğini ifade etti.

Savaş, "Önceden anneannelerimiz, babaannelerimiz, nenelerimiz sadece sağlıklı beslendikleri için değil, güne erken başlayıp, hareketli oldukları için sağlıklı oldular. Önemli olan kilo vermenin dışında verilen kilonun korunması, tekrar kilo almamak" diye konuştu.

Diyet programları uygularken, davranış değişikliğinin de önemli olduğunu yani, diyet programının bir sürece bağlı olmadığını söyleyen Savaş," İnsanın ne yemesi gerekir? Bu noktada davranış değişikliği çok önemli. Bunları diyet programı dahilinde düşünmek yanlış, uzun vadede hayatımızda uygulamalıyız. Ve arkasından kiloyu korumak gerekir" ifadelerinde bulundu.







SELAHATTİN BAYRAK