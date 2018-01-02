Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Mustafa Ünal, kemik erimesine karşı alınması gereken önlemler hakkında açıklamalarda bulundu.

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Mustafa Ünal, hastalığı, “Daha basit bir ifadeyle kemiklerimizin mineral yoğunluğu azaldığı için, sertliklerinin ve dayanıklılığının azalıp kalitesinin bozulması sonucu daha zayıf ve kırılabilir bir hale gelmesidir” şeklinde tarif ederken, sebepleri, risk grupları ve tedavi yöntemleri hakkında şu bilgileri verdi:

“Osteoporozda kemiğin darbelere olan karşı direnci azalır. Yani basit düşme ve çarpmalarla bile kırıklar meydana gelebilir. Önemli bir halk sağlığı problemidir. Osteoproz ve kırık görülme oranı giderek artmadır.

KIRIKTAN ÖNCE TEŞHİS EDİLEBİLİR

Osteoporoz, bir kırık oluşuncaya kadar sessiz bir hastalıktır. Hiçbir belirti veya bulgu vermez. Kırıklar, minimal travmalarla veya bazen travmasız oluşur, özellikle yaşlılarda sıktır. Osteoporoz, kırıklar oluşmadan da tanısı konabilen, gerekli önlemlerle ve tedavilerle, kırıkların yaratacağı sağlık sorunlarının önlenebildiği bir hastalıktır.

KAFEİN KALSİYUMUN EMİLİMİ AZALTIYOR

Tüm kadın ve erkekler osteoporoz riskli açısından değerlendirilmelidir. Risk faktörleri ne kadar fazlaysa kırık riski de o denli yüksek olacaktır. 50 yaş üzerinde olmak, kadın olmak, erken yaşta menopoza girmek, erkekte erkeklik hormonu olan testosteronun eksikliği, kalsiyum ve vitamin D’den eksik beslenmek, hareketsiz yaşam sürmek, sigara, alkol veya kafein tüketmek, daha önceden bazı hastalıkları geçirmiş olmak (astım, tip 1 diyabet, romatoid artirt, zehirli guatr, vb.) diğer risk faktörleri arasında sayılabilir. Kafein kalsiyum emilimini azaltır ve idrarla kalsiyum atılımını artırır. Kafein tüketiminin artışı kırık riskini artırır.”

HABER MERKEZİ