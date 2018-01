Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Önder Koç, iyi huylu kitlelerde organ koruyucu cerrahi ile rahim ve yumurtalık kaybının önlenebileceğini ve bu işlemin kadın sağlığı açısından önemini anlattı.

GEREKSİZ ORGAN KAYBI ENGELLENİR

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Önder Koç, iyi huylu kitlelerle ilgili, “Organ koruyucu cerrahi, iyi huylu kitlelerde rahmi ve yumurtalığı koruyarak sadece sınırı belirlenmiş tümörün çıkarılmasıdır. Laparoskopik organ koruyucu cerrahi, yüksek çözünürlüklü kameraların sağladığı 20 kat büyütmeli görüntü üzerinden yumurtalık ve rahme zarar vermemeyi amaçlar. Ekranda her ayrıntı görüntülenerek yapılan operasyon açık cerrahiye oranla çok daha hassas gerçekleştirilir. Böylece gereksiz organ kayıpları engellenmiş olur” ifadelerini kullandı.

BAŞKA HASTALIKLARI TETİKLER

Rahmi aldırmak başka hastalıklara yol açabiliyor. Konuyla ilgili bilgi veren Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Önder Koç, “Kalça tabanının çatısını oluşturan ve rahimde sonlanan bağlar, vücudun en güçlü bağlarıdır. Rahim alındığı takdirle bu bağlar zarar görür ve ilerleyen süreçte başka rahatsızlıkların gelişmesine neden olur. Laparoskopik organ koruyucu cerrahi iyi huylu kistlerde rahmi korunarak bu bağların zarar görmesi engeller. Buna karşın rahim ya da yumurtalık, kanser şüphesi olan durumlarda mutlaka alınmalıdır” dedi.

RİSKİ EN AZ OLAN YÖNTEM KAPALI CERRAHİ

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Önder Koç, “İleri evredeki yumurtalık kanserleri dışında tüm kadın doğum ameliyatları laproskopik yani kapalı olarak yapılabilir. Bunlar rahmin ya da sadece miyomun alınması, yumurtalık kistlerinin alınması, tüplere yönelik ameliyatlar, rahim sarkmasına yönelik askı ameliyatları, idrar kaçırma ameliyatları olarak sayılabilir. Bu operasyonların kapalı cerrahi ile yapılması hasta sağlığı ve konforu açısından büyük önem taşır. Hastane yatışının kısa olması sayesinde, günlük hayata ve eve hızlı dönüş sağlanır. Açık cerrahide olan bağırsak tıkanıklıkları, karın yapışıklıkları, kesi yeri fıtıkları ve kesi yeri enfeksiyonları nerdeyse hiç görülmez. Hasta erken hareket ettiği için vücutta hareketsizliğin getirdiği akciğer ve beyine olabilecek pıhtı atılımı riski çok azalır” sözlerini kullandı.

“Miyomlar her 9 kadından birinde görülüyor” diyen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Önder Koç, “Miyomlar nerdeyse her 9 kadından birinde görülen patolojilerdir. Her miyom cerrahi gerektirmez. Buna karşın vajinal kanama, adet düzensizlikleri, kasık ağrısı, mesane ve son bağırsağa bası şikayetleri yaratan ya da bebeğin rahme tutunmasını ve gebeliğin devamını etkileyecek miyomlarla müdahale edilir” dedi.

ÇİKOLATA KİSTİNDE ALTIN STANDART KAPALI CERRAHİ

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Koç, “Çikolata kistlerinde en önemli nokta ameliyat kararıdır. Kist büyüklüğü, kronik kasık ağrısı, yumurtalık hormon rezervi, tek ya da çift taraflı olup olmadığı değerlendirilerek ameliyat kararı alınır. Ameliyat kararı verildiğinde ise altın standart olarak laparoskopi öne çıkmaktadır. Laparoskopi ile cerrahinin gerçekleştirilmesi, mümkün olduğunda yüksek ısı ile yumurtalığa temastan kaçınılması, yumurtalıktaki yumurta havuzunun korunması gerekmektedir. Çıkarılacak kist kapsülüne yakın çalışılması ve yumurtalık doku kaybından kaçınılması gerekir” sözlerine yer verdi.

