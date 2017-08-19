19 Ağustos 2017 Cumartesi

Açılış boş tribünler önünde

Kadınlar dikkat!

Kadınların deniz veya havuzdan çıktıktan sonra ıslak mayoyla güneşlenmesinin idrar yolu enfeksiyonuna neden olabileceğini söyleyen Op. Dr. Seval Taşdemir, “Tatil dönüşü mutlaka kadın doğum uzmanınızı ziyaret edin. Enfeksiyon varsa, tedavisini geç kalmadan yaptırın” dedi.

19 Ağustos 2017 Cumartesi 10:48
Kadınlar dikkat!
 Güneş, deniz ve havuzla başlayan tatiliniz hastanede sonlanmasın; iltihaplar, enfeksiyonlar veya mantar yüzünden kadınların tatili kabusa dönmesin. Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Seval Taşdemir, yaz tatilinde kadınların dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.

HEMEN TEDAVİYE BAŞLANILMALI
  Taşdemir, “Pamuklu iç çamaşırı giymeli ve her gün değiştirmelisiniz. Özellikle yaz aylarında sentetik iç çamaşırı kullanmamalısınız. Vücudunuzu sıkan dar kıyafetler veya pantolonlar giymemelisiniz. Açık renkli ve pamuklu giysileri tercih etmelisiniz. Denizden veya havuzdan sonra ıslak mayoyla güneşlenmemeye özen göstermelisiniz. Bu, kadınlarda enfeksiyon oluşumunu önlemenin en önemli kuralıdır. Deniz veya havuz suyunun hijyeninden emin değilseniz; o suya hiç girmemelisiniz. Denize ya da havuza girmeden önce ve çıktıktan sonra mutlaka duş almalısınız. Genital bölgedeki yararlı bakterilerin yok olmaması için vajinanın içini yıkamamalı; pudra, deodorant ve parfüm gibi ürünler kullanmamalısınız. Vajinada akıntı, yanma, kötü koku veya kaşıntı varsa en kısa sürede kadın hastalıkları doktoruna gitmelisiniz. Bunların sebebi mutlaka teşhis edilmeli ve geç kalınmadan, en kısa sürede tedavisi yapılmalıdır” diye konuştu.

HABER MERKEZİ
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