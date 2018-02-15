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KADIN HASTALIKLARININ DOSTU ASLANPENÇESİ

Kadınlar erkeklere göre daha hassas olmakla beraber birçok hastalığı sık yaşıyorlar. Özellikle de halk arasında ‘kadın hastalıkları’ diye bilinen birçok vaka söz konusu. Aslanpençesi otu ise başta kadın hastalıkları olmak üzere çoğu hastalıkta çare olarak karşımıza çıkıyor.

KADIN HASTALIKLARININ DOSTU ASLANPENÇESİ

Kadınlar erkeklere göre daha hassas olmakla beraber birçok hastalığı sık yaşıyorlar. Özellikle de halk arasında ‘kadın hastalıkları’ diye bilinen birçok vaka söz konusu. Aslanpençesi otu ise başta kadın hastalıkları olmak üzere çoğu hastalıkta çare olarak karşımıza çıkıyor.

busabahh
busabahh
15 Şubat 2018 Perşembe 10:44
KADIN HASTALIKLARININ DOSTU ASLANPENÇESİ

Adeta kadın hastalıklarının dostu diyebileceğimiz aslanpençesi otunu Aktar Abdullah Yakar anlattı. Nasıl kullanılması gerektiğini ifade eden Yakar, “Aslanpençesi otu, kadın hastalıklarından bağırsak hastalıklarına kadar birçok alanda kullanılıyor” dedi.

HAMİLELİĞİN 15. HAFTASINDAN SONRA

Abdullah Yakar, aslanpençesi otunun nemli bölgelerde yaşadığını ve mayıs ile haziran aylarında çiçek açtığını söyledi. Bitkinin en büyük etkisinin kadınlar üzerinde olduğunu ifade eden Yakar, “Özellikle düşük yapma tehlikesi ile karşı karşıya kalan hamilelerin döl yatağı gevşekliğinde, döl yatağı kaslarının yorgunluğunda ceninin döl yatağındaki durumunu sağlamlaştırmak için çayından faydalanır” dedi ve çayın hamileliğin 15. haftasından sonra kullanılmasını önerdi.

DİŞ ETİ KANAMALARINDA GARGARA YAPILABİLİR

Aslanpençesi otunun diş eti kanmalarında da kullanıldığını söyleyen Yakar, “Diş eti kanamasında gargara yapılarak kullanılması iyi gelir” diye söyledi.

Yakar, tüm bitkilerin faydasının olduğunu ancak hangi bitkinin neye iyi geldiğini iyice araştırıp, doktora da danışılıp kullanılması gerektiğine de vurgu yaptı.busabahmalatya.com 

Hilal Demirtaş

Anahtar Kelimeler:
Kadın HastalıklarıKadınlarAslanpençesi Otu
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