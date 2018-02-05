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KABIZLIK SORUNLARI BERABERİNDE GETİRİYOR

Kabızlık sorununu her insan ara ara yaşıyor. Hem psikolojik olarak hem de bazı temel sağlık sorunları açısından ciddi sıkıntıları beraberinde getiren bu konu ile ilgili olarak Diyetisyen Elif Savaş çeşitli bilgiler paylaştı. Savaş, kabızlığın görülme sıklığının gün geçtikçe arttığını söyledi.

KABIZLIK SORUNLARI BERABERİNDE GETİRİYOR

Kabızlık sorununu her insan ara ara yaşıyor. Hem psikolojik olarak hem de bazı temel sağlık sorunları açısından ciddi sıkıntıları beraberinde getiren bu konu ile ilgili olarak Diyetisyen Elif Savaş çeşitli bilgiler paylaştı. Savaş, kabızlığın görülme sıklığının gün geçtikçe arttığını söyledi.

busabahmalatya
busabahmalatya
05 Şubat 2018 Pazartesi 11:01
KABIZLIK SORUNLARI BERABERİNDE GETİRİYOR

Kabızlık bağırsak hareketlerinin yavaşlamasıyla ortaya çıkan ciddi bir problemdir” diyen Malatyaspor Kulüp Diyetisyeni Elif Savaş, “Kişiden kişiye değişkenlik göstermekle beraber 3 günden fazla tuvalete çıkmamak risk teşkil etmektedir. Günümüzde görülme sıklığı gün geçtikçe artmaktadır” diye konuştu.

Kabızlığın neden olan etmenleri anlatan Dyt. Elif Savaş, “Bunların başında şüphesiz ki hareketsiz yaşam gelir. Bunun yanında aşırı süt ve süt ürünleri tüketimi, bağırsakları tamamen boşaltamama, hemoroit(basur), huzursuz bağırsak sendromu, hipotiroidi (tiroit bezlerinin yetersiz çalışması), yetersiz lif ve su tüketimi, stres, hamilelik ve aşırı müshil kullanımıdır” şeklinde sıraladı.

AĞIZ KOKUSU, GERGİNLİK

“Bağırsaklarımız vücudumuzun ikinci beynidir ve bağırsaklarda görülebilecek her türlü olumsuzluk vücudumuzu da etkilemektedir. Örneğin kabızlık şikayeti olan kişilerde ağız kokusu, gerginlik, huzursuzluk görülür. Bu durum sosyal yaşamı da olumsuz olarak etkilemektedir. Bağırsak problemlerinin birçoğu, eğer kronik bir hastalık yoksa düzenli beslenmeyle çözülebilir. Bu noktada yapılan en büyük yanlış tedaviye yönelik çözümler değil, günü kurtaracak yöntemlerdir. Örneğin doktor gözetimi olmaksızın kullanılan laksatifler, müsli etkili çaylar ve yiyeceklerin yoğun olarak kullanımı ilerleyen zamanlarda bağırsak tembelliğine neden olur” açıklamalarını yapan Savaş, kabızlığı önlemek için atılacak en önemli adımın düzenli bir beslenme modeli olduğunu ifade etti.

LİFLİ BESLENME VE SU ÖNEMLİ!

Savaş, “Bunun yanında lifli beslenme ve su tüketimi oldukça önemlidir. Besinlerde bulunan posa bağırsak hareketlerini arttırır, ancak dikkat edilmesi gereken konu posalı besin tüketiminden sonra bol su içmektir. Çünkü su posayı bağırsaklarda yumuşatır ve bağırsaklarda kaskatı kalmasını önler. Böylece bağırsak hareketleri artar.Probiyotik tüketimi bağırsak sağlığı için tedavi edici bir uygulamadır” şeklinde açıklamalarda bulunan Elif Savaş, kefirin vücut için oldukça faydalı doğal bir probiyotik olduğunu söyledi ve günlük tüketiminin kabızlık problemi olan kişilerde oldukça önemli olduğuna vurgu yaptı.

Savaş, “Doğal probiyotik besinleri tüketemeyen kişiler uzman kontrolünde eczanelerde satılan toz probiyotik ürünleri de kullanabilirler” dedi.busabamalatya.com 

SELAHATTİN BAYRAK

Anahtar Kelimeler:
KabızlıkAğız KokusuGERGİNLİKDyt. Elif SavaşMalatya
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