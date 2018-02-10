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KABAK ÇEKİRDEĞİ YAĞINI DUYDUNUZ MU?

Sebepsiz yaratılan hiçbir şey yok. Doğru kullanıldığı takdirde her ürününbir faydası bulunuyor. Kabak çekirdeği de birçok faydası ile karşımıza çıkıyor. Kabak çekirdeği dışında bir de kabak çekirdeği yağı var ki faydası ondan 10 kat daha fazla…

KABAK ÇEKİRDEĞİ YAĞINI DUYDUNUZ MU?

Sebepsiz yaratılan hiçbir şey yok. Doğru kullanıldığı takdirde her ürününbir faydası bulunuyor. Kabak çekirdeği de birçok faydası ile karşımıza çıkıyor. Kabak çekirdeği dışında bir de kabak çekirdeği yağı var ki faydası ondan 10 kat daha fazla…

busabahh
busabahh
10 Şubat 2018 Cumartesi 11:19
KABAK ÇEKİRDEĞİ YAĞINI DUYDUNUZ MU?

Kabak çekirdeği yağının elde edilmesi, faydası ve nasıl kullanılması gerektiğine dair çeşitli açıklamalarda bulunan yetkili Çetin Fırat, kabak çekirdeği yağının soğuk sıkım yapılarak elde edildiğinde faydasının çok daha fazla olduğunu söyledi. Çetin Fırat, “Bugün özellikle prostat büyümesinde, prostat kanserinde ve idrar zorluklarında kabak çekirdeği yağı çok fazla tercih edilen bir yağ” dedi.

KALP SAĞLIĞINI KORUR

Kabak çekirdeği yağının faydalarını sıralayan Fırat şunları söyledi:

“Kabak çekirdeği yağı idrar zorluklarında kullanılır. İçerisinde aminoasit barındırdığı için stres ve depresyonda çok çok iyidir. Sabahları oluşan mide bulantılarını azaltır. Kemiklerin güçlenmesini sağlar. Kanda oluşan kolesterolün düşmesinde etkilidir. Bağırsakların düzgün çalışmasına yardımcı olur. Kısırlığa karşı yaşanan hormonsal problemlerin giderilmesinde etkilidir. Çocukların bağırsaklarında oluşan bağırsak kurtlarının dökülmesinde de etkilidir. Mesanede oluşan iltihaplara iyi gelir. Vücudu hastalıklara karşı koruyarak direncini artırır. Kalp sağlığını korur ve cildi güzelleştirir.”

Fırat, kişinin prostat sıkıntısı varsa kabak çekirdeği yağını sabah aç karnına ve akşam yemeğinden önce bir tatlı kaşığı almasının makbul olduğunu söyledi.

Hilal Demirtaş

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