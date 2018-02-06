KABAK ÇEKİRDEĞİ İYİ GELİYOR

Çetin Fırat,kabak çekirdeğinin neye iyi geldiğine, nasıl kullanılması gerektiğine kadar birçok bilgi paylaştı. Fırat, kabak çekirdeğine ilişkin, “Kadın, erkek herkesin özellikle de büyüme çağındaki çocukların mutlaka kullanması gerekli olan bir ürün” dedi. Fırat, kabak çekirdeği yağının da aynı özelliklere sahip olduğunu ifade etti.

HALK TARAFINDAN ÇOK BİLİNMİYOR

Çetin Fırat, “Allah(c.c) derdi vermişse dermanını da vermiştir. Bütün dertlerimizin dermanı muhakkak ki doğadaki bitkilerin özünde gizlidir. Tarihin geçmişinden geleceğine doğru gittiğimiz zaman öncelikle görüyoruz ki insanoğlu öncelikle bitkisel çözümler bulmuşlar. Daha sonra ilaç sektöründe kimyasalların ön plana geçmesiyle beraber bir takım antibiyotikler, ağrı kesiciler ve bunların yapılarında sentetik kimyasallar içeren üçüncü nesil antibiyotikler devreye geçmiş. Fakat ilaçlar insanda herhangi bir yeri tamir ederken başka yerde büyük bir yıkıma sebep olmuştur. Eğer antibiyotik kullanıyorsanız emin olun vücudun bir kısmını onarırken bir kısmında da tahribata sebep oluyorsunuz. Bu nedenle insanlar zamanla, gelişen kültür ve seviye farkından dolayı tekrar bitkisel çözümlere doğru yol almaya başlamışlar. Bunların yanı sıra insanların metabolizmalarının birçok şekilde hastalıklara maruz kaldığını söyleyebiliriz. İnsanlar şifalarını ararken, bu şifa kaynaklarından bir tanesi de kabak çekirdeği ve yağıdır. Bu ürün aslında halk tarafından çok da fazla bilinmeyen ama çok önemli bir yağ olup kadın, erkek herkesin özellikle de büyüme çağındaki çocukların mutlaka kullanması gerekli bir ürün olarak karşımıza çıkıyor” açıklamalarını yaptı.

KABAK ÇEKİRDEĞİNİ KAVRULMAMIŞ TÜKETİN!

Fırat, tüketilen kabak çekirdeğinin kavrulmamış olmasına dikkat çekerek, “Bir de sürekli olarak kabak çekirdeği yiyemeyeceğimiz için bir tatlı kaşığı kabak çekirdeği yağı yaklaşık bir kase kavrulmamış kabak çekirdeğinden elde ediliyor” dedi.

Kabak çekirdeğinin bünyesinde neler olduğunu da ifade eden Fırat, “A, B ve E vitaminleri çok miktarda var. Yine içerisinde yüksek miktarda omega-3 ve omega-6 bulunuyor. Ayrıca bol miktarda selenyum ve çinko da yer alıyor. Selenyum ve çinko kemik gelişimi ve kemik yapısı için çok büyük önem ifade ediyor” şeklinde konuştu.busabahmalatya.com