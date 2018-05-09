Jinekomasti hastalığını biliyor musunuz?

Estetik cerrahı Op. Dr. Ahmet Arslan, jinekomasti’nin nerdeyse her 3 erkekten birinde görülen bir rahatsızlık olduğunu dile getirerek, “Büyük bir sağlık sorunu olmasa da, birçok erkekte özellikle ergenlik dönemi sonrasında psikolojik rahatsızlıklara neden olabilir” dedi.

Jinekomastinin fizyolojik formunun genellikle ergen/pubertal dönemde görüldüğünü ve bu büyümenin normal kabul edilmesi ile birlikte yaşla birlikte genellikle düzeldiğini kaydeden Arslan, bununla birlikte, son 10 yılda yetişkinlerde görülen ve normal olmayan jinekomasti vakalarının arttığını söyledi.

Ergenlikte jinekomastinin, genellikle kalıtımsal ve çoğunlukla ergenlik döneminde ortaya çıkan hormonal değişimleri içerdiğini belirten Arslan, “Erişkin jinekomastinin nedeni, alkol ve bazı ilaçlara bağlı olarak yaş ve karaciğer bozuklukları nedeniyle erkeklik hormonundaki azalmaya bağlıdır. Vücut geliştiricilerde görülen jinekomasti ise yüksek testosteron fazında diyet ve şiddetli egzersiz, anabolik steroidler ve ayrıca oral takviyeler nedeniyle gelişen bir başka formdur” ifadelerine yer verdi.

Jinekomastili bir göğüs erkeği nasıl etkiler?

Bir genç erkekte jinekomastinin bir yetişkinden daha fazla travmatize olduğunu ifade eden Op.Dr. Arslan şunları söyledi:

“Yaşam tarzımızın değişmesi, yaşlanma süreçlerinde kullanılan yaygın ilaçlar, erkelerde büyümüş memelerinin gelişiminde önemli bir rol oynamaktadır. Her zaman bir erkeğin kabarık kadınsı bir göğüse sahip olması ona kendisini garip hissettirir. Bu erkek hastalarımızın kafaları karışıktır ve durumlarını fark ettiklerinde yardım isteyecekleri yeri bilmezler. Atletik aktivitelerden geri durmaya başlarlar, bazı ileri vakalarda aileden ve arkadaşlarından da uzaklaşıp içe kapanabilirler.

Jinekomastili erkekler neden meme düzeltme cerrahisini tercih etmeliler?

Erkeklerin yaklaşık yüzde 30-50'si sessizlik içinde bu durumdan utanç ve sıkıntı duymaktadır. Çoğu aslında düz bir erkek göğsü elde etmek için plastik cerrahide bir ameliyat yaptırmanın daha iyi olduğunu içten içe düşünmektedir aslında. Sıkı bir kıyafet giymekten ve bir egzersiz olarak yüzmeyi tercih etmekten çoğu korkmakta ve çekinmektedir.

Kilo vermek isteyen ancak kilo kaybından sonra daha da belirgin hale gelen ve kilo verme protokollerine cevap vermeyen göğüs yağından erkeklerin çoğu korkmaktadır.

Bu ameliyat erkeklerde kendilerine olan özgüveni artırır, benlik saygısını arttır.

Jinekomastinin ergenlikte genellikle tedavi olmaksızın ortadan kaldığını kaydeden Arslan, “Hormonal tedavi gerekirse bir endokrin uzmanından bir görüş aldıktan sonra tavsiye edilir. Sorunun daha belirgin hale geldiği veya hassasiyet geliştirdiği veya hatta stres ve utanç konusu haline geldiği durumlarda genellikle cerrahi müdahale önerilir” şeklinde konuştu.

Günümüzde genel anestezi ve sedasyon altında minimal invaziv tekniklerle 45-60 dakika arasında süren bir operasyon ile cerrahi müdahalenin yapıldığını kaydeden Arslan, “Özel cihazlarla yapılan liposuction işlemi ile göğüste yağ ve meme dokusu kalıcı olarak azaltılır. Meme dokusu da alındığı için göğüsteki aşırı hassasiyeti varsa hafifletilmiş olur, cildi sıkılaştırır” ifadelerini kullandı.

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