​​​​​​​“İyi bir yerdeyiz”

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, kanser tanı ve tedavisinde artık çağ atlıyor. Uzman doktorları, cihaz ve kapasitesiyle hastalarını ferah bir ortamda tedavi eden Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, artık kanser hastalarının il dışına gitmesini istemiyor. Kanser tanı ve tedavisinde yaptıkları çalışmaları anlatan Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi doktorlarından Hematoloji ve İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. İlhami Berber, önemli açıklamalarda bulundu.

Yaklaşık 3 yıldır Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yaptığını dile getiren Doç. Dr. İlhami Berber, kanser hastalarının hematoloji, tıbbi onkoloji ve radyasyon onkolojisi bölümlerince değerlendirildiği belirtti.

İYİ BİR YERDEYİZ

“Hematoloji daha çok kan kanseri ve lenf bezi kanserine bakarken, Tıbbi Onkoloji bölümü daha çok mide, akciğer, beyin, kalın bağırsak kanseri gibi kanser çeşitlerine bakıyor” diyen Doç. Dr. Berber, şunları kaydetti:

“Hastanemizde 3 yıl önce hematoloji bölümü kuruldu. Hematoloji alanında hasta tanı ve tedavi edebilme multidisipliner bir yaklaşım gerektirmekte. Patoloji, radyoloji, enfeksiyon, göğüs, kulak burun boğaz ve mikrobiyoloji uzmanları, iyi bir kan merkezi bu yaklaşımın temel taşlarını oluşturmaktadır. 3 yıldır iyi bir yerde miyiz, iyi bir yerdeyiz. Bunu şöyle özetleyebilirim. Şu anda birçok hastanede bakılan her türlü hastalığa hem Hematoloji hem de Tıbbi Onkoloji bölümü olarak her hastalığa bakabilecek durumdayız. Hem bilgimiz hem hastanemizin ekipman ortamı bunları yapabilecek düzeydedir. Hematoloji onkoloji hastaları için kullandığımız bir kemoterapi ünitemiz var. Hem çalışan personelimizin ilgi ve bilgisi, hem de temizlik koşullarımız mükemmel derecede. Günde 15-20 hastaya kadar kemoterapi verecek düzeyde çalışıyoruz. Başta Sağlık İl Sağlık Müdürümüz Doç.Dr. Recep BENTLİ, başhekimiz Doç.Dr. Mehmet KELLEŞ ve diğer yöneticilerimiz bize sürekli destekler. Kanser tedavisinde kemoterapi haricinde artık akıllı ilaçlar, hedefe yönelik tedaviler gibi birçok kelimeler geçiyor. Uygun endikasyondaki hastalarımızda bu ilaçları kullanıyoruz”

3-5 YILLIK BİR EMEĞİN KARŞILIĞI VAR

15 yataklı bir servislerinin bulunduğunu ifade eden Doç. Dr. Berber, “Hastalarımızı polikliniğimizde bizler muayene ediyoruz. Serviste vizitimizi yapıyoruz. 15 yataklı bir servisimiz var. Son zamanlarda artan hasta talebini karşılamaktayız. Şu anda hematolojide ve onkoloji bölümü ile ilgili tüm hastalıkların tanı ve tedavisini yapabiliyoruz. Burada 3-5 yıllık bir emeğin karşılığı var. Buradaki en büyük kazanç belki daha önce hiç olmayan veya daha az hastaya hizmet eden bir bölümü son 3-5 yılda yönetimimiz, tüm doktor, hemşire ve yardımcı sağlık personelimiz ile hep beraber daha fazla sayıdaki hastaya daha kaliteli hizmet veren seviyeye getirdik.” şeklinde konuştu.

BİZLERE BAŞVURABİLİRLER

Hastaların gönül rahatlığıyla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gelebileceklerini söyleyen Doç. Dr. Berber, “Hastalarımız hastanemize gelip gönül rahatlığıyla tedavi olabilirler. Ayrıca bizim burada bir üniversite hastanemiz var. İhtiyaç durumunda Üniversite hastanemiz iletişime geçebiliyoruz. Şunu kesinlikle söyleyebilirim ki, hiçbir kanserli hastanın Malatya İli dışına çıkmasına gerek yoktur. Çünkü biz de artık Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde her şeyi yapıyoruz. Hastalarımız kesinlikle gönül rahat ile bizlere başvurabilirler” diye konuştu.

HASTALIĞIN EVRESİ ÇOK ÖNEMLİ

Kanserde erken teşhis ve tedavisinin önemin de vurgu yapan Doç. Dr. Berber, “Meme kanseri, akciğer, lenf bezi kanserleri gibi bir çok kanser türünde hastalığın evresi çok önemli. Çünkü hasta geç evrede geldiği zaman hem tedavi olanaklarını zorlaşıyor hem de yaşam beklentisi kısalıyor. Bazen hasta o kadar ileri evrede bize geliyor ki, hasta için uygulayabileceğimiz tedavi seçenekleri azalıyor. ” söylemlerini kullandı.