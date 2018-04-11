ITIR YAĞININ FAYDALARI

Uzmanlar ıtır yağının cildin yenilenmesini hızlandırdığını; antiseptik, analjezik, leke giderici özellikleri olduğunu ifade ediyor. Pelargonium içeren ıtır yağının yanıklarda, morarmalarda, dermatit, egzama ve hemoroid rahatsızlıklarında kullanıldığı da biliniyor. Uzmanlar ıtır yağının baş biti ve böceklere karşı da etkili ve kovucu özellik gösterdiğini belirtiyor.

CİLT LEKELERİNDE KULLANIMIYLA BİLİNİYOR

Sebum üretimini dengelemesi ile bilinen ıtır yağı, sinirleri uyuşturarak analjezik özellik gösteriyor. Yine bunun yanı sıra geraniol içeriğinden dolayı cilt lekelerinde kullanımı ile de biliniyor.

Uzmanlar ıtır yağının iltihap giderici, yatıştırıcı ve damar daraltıcı özellikleri ile akne, yanıklar, cildin su toplaması, hemoroid, kesikler, egzama, kan toplamış gözenek tedavisine destek olarak başarılı olduğunu ifade ediyor.

HİLAL DEMİRTAŞ - Busabah Gazetesi