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İŞTE BU KABIZLIK NEDENİ!

Kabızlık çoğu kişinin en sık karşılaştığı sorunlardan bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Kabızlık ile ilgili çeşitli bilgiler veren Diyetisyen Burcu Çoban, kabızlığın sindirim sistemini etkileyen en önemli problem olduğunu söyledi. Çoban, kabızlıkla ilgili olarak "Kahvaltı yapmayanlarda kahvaltı yapanlara göre daha sık görülmektedir" dedi.

İŞTE BU KABIZLIK NEDENİ!

Kabızlık çoğu kişinin en sık karşılaştığı sorunlardan bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Kabızlık ile ilgili çeşitli bilgiler veren Diyetisyen Burcu Çoban, kabızlığın sindirim sistemini etkileyen en önemli problem olduğunu söyledi. Çoban, kabızlıkla ilgili olarak "Kahvaltı yapmayanlarda kahvaltı yapanlara göre daha sık görülmektedir" dedi.

BUSABAHMALATYA
BUSABAHMALATYA
24 Ocak 2018 Çarşamba 11:07
İŞTE BU KABIZLIK NEDENİ!

Kabızlığın başlangıç zamanı, süresi, cerrahi geçirip geçirilmediği, laksatiflere olan cevapları gibi konuların önemli olduğunu söyleyen Dyt. Burcu Çoban, "Hastanın aldığı besinlerin miktarı, posa içeriği, sıvı alımı sorgulanmalıdır" diye konuştu.

Kabızlığın kahvaltı yapmayanlarda kahvaltı yapanlara göre daha sık görüldüğünü vurgulayan Çoban, "Çünkü uyandıktan ve yemek yedikten sonra bağırsak hareketlerinin normale göre 2-3 kat arttığı görülmüştür. Yeterli sıvı alımı ve düzenli egzersiz yapılması bağırsak hareketleri üzerinde etkili olup kabızlığı azaltmaktadır. Egzersiz yapmayan toplumlarda 3 kat daha fazla kabızlık yaşandığı tespit edilmiştir" şeklinde açıklamalarda bulundu.

Kabızlık için önemli bir durum olan posalı besinlerin tüketilmesi hakkında da Çoban, "Posa bağırsakta besinlerin geçiş hızını artırır" diye söyledi.

Çoban, kabızlıkta hangi besinlerin tüketilmemesi gerektiğini de şu şekilde açıkladı:

BUNLARDAN UZAK DURUN!

"Patates, havuç, pirinç pilavı, yayla çorbası, elma, muz, şeftali, nar, çay, kahve gibi besinlerden kabızlık yaşayan bireyler uzak durmalıdır. Bol posalı besinler baklagiller, meyve, sebzeler her gün beslenmemizde yer almalıdır. Kuru kayısı, mürdüm eriği, kuru erik, kuru incir gibi kuru meyveler tüketilmelidir. Günde en az 10 su bardağı su tüketilmelidir. Sabah aç karnına oda sıcaklığında 1 bardak ılık su tüketilmelidir. Mümkün olduğunca düzenli egzersiz yapılmalıdır. Haftada en az 3 defa baklagiller (mercimek, kuru fasulye, nohut vs) tüketilmelidir. Bağırsaklarda sindirime yardımcı olan zararlı bakterilerin yanı sıra yararlı bakteriler de bulunmaktadır. Probiyotik yoğurt veya kefir bağırsakların sağlıklı çalışmasına yardımcı olmaktadır. Bir ara öğün olarak 1 kase probiyotik yoğurt veya 1 bardak kefir içmeye çalışın. Rezene, yeşil çay, papatya ve anason çayı için; Bu dört çayı uygun miktarlarda demleyerek günde 2 fincan içmeye çalışın, sindirimi hızlandırır, kabızlıkla oluşan şişkinliğe faydalıdır. Her gün aynı saatte tuvalete gidin; Dışkılama hissi gelsin ya da gelmesin her gün aynı saatlerde tuvalete gidilmelidir. Vücut fonksiyonları için düzen önemli. Tuvalete çıkma hissi yoksa bile her gün aynı saatlerde tuvalete gidip 10 ile 15 dakika oturmak dışkılama düzenini sağlamak için faydalı olacaktır."

Çoban, "Eğer iki haftadan uzun süredir şiddetli kabızlığınız varsa, yukarıda bahsettiğim unsurlara da dikkat ediyor ve faydalı olmadıysa bir doktora başvurmanızda fayda var" dedi. busabahmalatya.com 

SELAHATTİN BAYRAK

Son Güncelleme: 24.01.2018 11:10
Anahtar Kelimeler:
Diyetisyen Burcu çobanBusabahmalatya.comMalatyaKabızlık
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