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İşlenmiş tuzlu gıdalar hipertansiyon sebebi

Hipertansiyon dünyanın en yaygın hastalıklarından biri olsa da hastalığın büyük bir çoğunluğun öncül sebebi hala bilinmiyor. Türkiye’de yapılan araştırmalara göre her üç kişiden birinin hipertansiyon hastası olduğunu belirten Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ersin Özen, “Hipertansiyon kontrol altına alınmadığı takdirde çok ağır sağlık problemlerine yol açabilir. Bu hastalıklardan en önemlileri kalp krizi, inme, damar yırtılmaları, kalp yetersizliği, böbrek hasarı, görme kaybı, hafıza ve anlama zorlukları” dedi.

İşlenmiş tuzlu gıdalar hipertansiyon sebebi

Hipertansiyon dünyanın en yaygın hastalıklarından biri olsa da hastalığın büyük bir çoğunluğun öncül sebebi hala bilinmiyor. Türkiye’de yapılan araştırmalara göre her üç kişiden birinin hipertansiyon hastası olduğunu belirten Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ersin Özen, “Hipertansiyon kontrol altına alınmadığı takdirde çok ağır sağlık problemlerine yol açabilir. Bu hastalıklardan en önemlileri kalp krizi, inme, damar yırtılmaları, kalp yetersizliği, böbrek hasarı, görme kaybı, hafıza ve anlama zorlukları” dedi.

20 Mayıs 2018 Pazar 14:33
İşlenmiş tuzlu gıdalar hipertansiyon sebebi

Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre dünyada 1. 5 milyar insan hipertansiyon hastası. Türkiye’de ise yaklaşık 20 milyon hipertansiyon hastası bulunuyor. Çoğu zaman bilinmese de altta yatan böbrek hastalıkları, tiroid rahatsızlıkları, kullanılan bazı ağrı kesici, soğuk algınlığı ve doğum kontrol hapları ve uyku apnesinin hipertansiyona neden olabildiğini söyleyen Özen, hipertansiyonun risk faktörlerini şöyle sıraladı:

Yaş: “Tansiyonun sıklığının yaşla birlikte özellikle erkeklerde 45 yaşından sonra, kadınlarda ise menopoz sonrası dönemde arttığı biliniyor.

Aile hikayesi: Birinci derece yakınlarında hipertansiyon öyküsü olanların hipertansiyon eğilimi normal popülasyondan belirgin bir şekilde fazla.

Obezite: Kilo arttıkça vücudun oksijen ihtiyacının artması sebebiyle vücuttaki kan volümü artar. Bunun sonucunda da damar duvarındaki basınç artar. Obez hastalarda her 5 kg kayıp tansiyonda 10 mmHg civarında bir düşme sağlar.

Sigara: Sigara içildiği anda içindeki nikotin yüzünden tansiyonda ani yükselme gerçekleşir. Kronik etkisi damar duvarını zedeleyerek, damar sertliği ve damar daralmasını hızlandırarak tansiyon yükselmesine sebep olur.

Tuz alımı: Günlük tuz alımının fazla olması vücuttaki sıvı yükünü arttırarak tansiyonun yükselmesini sağlıyor. Tuz ile ilgili yapılan çalışmalarda diyetteki tuzun 6 gramın üstüne çıkması tansiyonun yaklaşık ortalama 10 mmhg yükselmesine sebep olduğu gösterilmiş.

Kronik hastalıklar: Kronik hastalıklar özellikle diyabet, böbrek hastalıkları, KOAH gibi hastalıklar hipertansiyon görülme sıklığını arttırıyor.”

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Işlenmiş GıdaHipertansiyonSağlıkKalpBöbrekHafıza
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