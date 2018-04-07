İŞLENMİŞ GIDALARA DİKKAT!

“Bitkisel veya hayvansal hammaddelerin belirli kimyasal, fiziksel ve benzeri işlemlerden geçerek raf ömürlerinin daha dayanıklı hale getirilmesi ile elde edilen ürünlere ‘işlenmiş gıda’ adı verilmektedir” diyen Dyt. Çoban, “İşlenmiş gıdalar kullanıma hazır hale getirilmiş ürünlerdir. Kahvaltılık gevrekler, konserve, meyve ve sebzeler, cipsler, çikolata ve türevleri, salam ve sosis gibi işlenmiş etler, donmuş gıdalar, çabuk çorbalar, hazır kahveler, çabuk makarnalar ise günlük hayatta sıkça tükettiğimiz işlenmiş gıdalardan sadece birkaçı. Bu gıdalarda kullanılan mısır şurubu, yüksek yağ ve tuz bu maddelerin sık tüketilmesi sonucu aşırı kilo almaya sebebiyet veriyor” şeklinde konuştu.

O KADAR MASUM DEĞİL

Dyt. Çoban, “Lezzetli ve iştah açıcı gıdalar gibi görünen ancak hiç de o kadar masum olmayan işlenmiş gıdaların sağlığa olumsuz etkileri her geçen gün artmaya devam ediyor.Doğal gıdaların içinde de karbonhidrat, yağ, lif ve protein bulunmaktadır ancak; işlenmiş gıdaların içinde bu maddeler değiştirilmiştir. Ürünü çekici hale getirmek adına ürüne boya, tatlandırıcı katıldığı gibi raf ömrünü uzatmak içinde koruyucu katkı maddeleri uygulanır. Başta obezite olmak üzere birçok rahatsızlığın nedeni olabilen bu gıdalar, içerdiği bazı katkı maddeleri ile beynimizi uyararak mutluluk hormonu salgısını artırıyor ve ürünü yeniden tüketme isteği duymamıza, yani gıda bağımlılığına neden olur. Bu maddelerin yaygınlaşmasıyla birlikte zararlarının daha çok görülmeye başladı” açıklamalarında bulundu.

YÜZDE 10 SINIRI…

Çoban, “Bu durumun önüne geçmek ve sağlığınızı korumak için günlük tükettiğiniz besinlerin en az yüzde 90’ının tam doğal besinler (işlenmemiş sebze, meyve, et) olmasına dikkat etmeli ve işlenmiş besin oranını en fazla yüzde 10 ile sınırlamaya özen göstermeliyiz” ifadelerini kullandı.

HİLAL DEMİRTAŞ - Busabah Gazetesi