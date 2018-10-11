İşiniz sizi fıtık etmesin

Genel Cerrahi Bölümü’nden Doç. Dr. Fatih Taşkesen, kasık fıtığı ve dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi verdi. Dr. Taşkesen, özetle şunları kaydetti:

UZUN SÜRE AYAKTA KALIYORSANIZ

“Kasık bölgesinde şişlik ve ağrı ile kendini belli eden kasık fıtığı, bebeklikten 80’li yaşlara kadar her yaş grubunda görülebilmektedir. Özellikle ağır sporlar yapan, ağır işlerde çalışan veya öğretmen, kuaför gibi uzun süre ayakta kalmayı gerektirecek meslek kollarında daha fazla ortaya çıkmaktadır. Spor salonlarında ağırlık çalışan veya halter sporuyla ilgilenenlerin birçoğunda kasık fıtığı oluşabilmektedir.

Karın içi basıncını artıran durumlar kasık fıtığını tetikleyebilmektedir. Kronik öksürük, bronşit ve KOAH hastalarında kasık fıtığı gelişmesi sıklıkla görülebilmektedir. Prostat hastalarının da idrarını yaparken zorlanması karın içi basıncını artırdığından kasık fıtığı oluşabilmektedir. Bununla birlikte kronik kabızlığı olanların uzun süre tuvalette kalması ve ıkınması kasık fıtığı için zemin hazırlayabilmektedir.

NASILSA GEÇER DİYEREK TEDAVİYİ GECİKTİRMEYİN

Kasık fıtığı, iç organların karın duvarındaki zayıf noktaya uyguladığı baskı sonucu oluşmaktadır. Bazı durumlarda fıtık boynunun içerisine giren organ veya doku geriye çıkamamaktadır. Boğulmuş fıtık olarak isimlendirilen bu durum tedavi edilmediği takdirde karın duvarından çıkan organın kan dolaşımının bozulmasına ve kangrene neden olabilmektedir. Hayati tehlikeye yol açan boğulmuş fıtıklarda kasıktaki şişliğin üzerinde;kızarıklıklar, renk değişimi, morarma, cilt bütünlüğü bozukluğu meydana gelebilmektedir.

KADINLARDA HAYATİ TEHLİKE DAHA YÜKSEK

Kasık fıtığı görülme oranı erkeklerde daha fazla olmakla birlikte kadınlarda femoral denilen boğulmuş fıtık görülmesi daha sık yaşanmaktadır. Kadınlarda boğulmuş fıtık oranı daha yüksek olduğu için hayati tehlike daha fazla olabilmektedir. Bu nedenle kasıkta ağrı varsa, şişlik eşlik ediyorsa ve bu şişlik 1-2 gün içerisinde geçmiyorsa mutlaka bir uzmana danışılması gerekmektedir.

Hastaların şikayeti öncelikle kasıkta şişlik ve ağrı şeklinde olsa da bazı durumlarda şişlik olmadan da ağrı yaşanabilmektedir. Ağrıya rağmen şişlik yaşanmadığı durumlarda ultrason yardımıyla tanı netleştirilebilmektedir. Kasık fıtığının tedavisi cerrahi yöntemdir. Açık ya da kapalı yani laparoskopik olarak yapılan ameliyat hasta ve doktorun tercihine göre belirlenmektedir.Kapalı yöntemle yapılan ameliyatın ardından hastalar genellikle aynı gün evlerine dönebilmektedir. Kapalı yöntemle yapılan kasık fıtığı ameliyatının klasik açık ameliyata göre bazı avantajları bulunmaktadır.

Kapalı ameliyatta yaraların iyileşmesi daha hızlıdır.Kapalı ameliyatta iyileşme süresi daha hızlı olduğu için enfeksiyon riski daha düşüktür.Açık ameliyat sonrasında iz kalma ihtimali bulunmaktadır.Açık ameliyatta kapalı ameliyata göre daha fazla ağrı çekilebilme ihtimali vardır.Açık metotta kullanılan yamanın reaksiyon vermesi riski vardır.Açık ve kapalı ameliyatlarda fıtığın tekrarlama oranı aynıdır.Hastalığın tekrarlamasının en önemli nedenlerinden biri cerrahi tekniktir. Bu yüzden cerrahi teknik önemlidir.Yalnızca çok büyük, torbaya inmiş fıtıklarda, fıtık kesesini diğer organlardan ayırmak çok zor olduğu için açık yöntem tercih edilebilmektedir.

AMELİYATTAN SONRA BUNLARA DİKKAT EDİN

Ameliyattan sonra 1 hafta istirahat edilmelidir.1 aya kadar çok ağır materyaller taşınmamalı, market alışverişi sonrası poşetlere dikkat edilmelidir.1 aydan sonra yavaş yavaş normal yaşama geri dönülebilir.Yürüyüş, yüzme gibi sporlar önerilmektedir. Ancak ameliyattan 1 hafta sonra yüzülebilir.Ameliyat sonrası ilk 3 ay, bazı hastalarda yaptığı spora göre 6 ay ağır sporların yapılmaması gerekmektedir.” (Haber Merkezi)