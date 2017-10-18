Konuya değinen ve gerekli açıklamalarda bulunan Protez ve İmplantoloji Uzmanı Dr. İlker Arslan , “Hatalı yapılan diş temizleme işlemleri, yanlış beslenme alışkanlıkları, diş sıkma, diş gıcırdatma ve strese bağlı durumların yarattığı diş hassasiyeti kış aylarındaki ani ısı değişimleri ile birlikte artış gösterebilir” dedi.

DİŞ ÇÜRÜKLERİ ORTAYA ÇIKABİLİR

“Özellikle kış aylarında ani ısı değişimlerine bağlı olarak ya da mevcut bir rahatsızlık nedeniyle burun tıkanıklığı şikayetlerinde artış görülebilir. Ayrıca üst solunum yolu enfeksiyonları da burun tıkanıklığı ile beraber ağız solunumuna neden olabilir ve buna bağlı ağız kuruluğu görülebilir. Burun solunumu yapamayan kişilerde havadaki mikroorganizmalar kolaylıkla ağza ulaştığından diş çürükleri ve diş eti problemleri ortaya çıkabilir” şeklinde konuşan Dr. Arslan, soğuk havaların yanı sıra kişisel ve çevresel faktörlerin de etkisi ile dişlerde sızlama, hassasiyet gibi problemlerin ortaya çıkabildiğini söylerken bu gibi durumlarda diş doktoruna gidilmesi gerektiğini vurguladı.

MİKROPLAR DİREKT AĞZA ULAŞIYOR

Grip, nezle, üşütme gibi nedenlerle üst solunum yollarının tıkalı olmasının, ağızdan nefes alıp vermeyi gerektirdiğini sözlerine ekleyen İlker Arslan, “Ağızdan nefes alıp vermek ise diş sağlığı açısından oldukça zararlıdır. Burundaki bazı mekanizmalar, nefes alıp verme sırasında havadaki tozların, zararlı pek çok maddenin, mikroorganizmaların solunum yoluyla ağza gitmelerini engeller. Burnun tıkalı olması, bu mikropların direkt ağza ulaşması demektir. İşte bu durum diş çürüklerini ve diş eti hastalıklarını hızlandırır ya da başlatır” açıklamalarını yaptı.

Özellikle kış aylarında, çok soğuk havalarda burun tıkanıklıklarını gidermek için bulunulan ortamın nemli tutulması gerektiğini söyleyen Arslan, “Soğuk ortamlarda çok fazla kalmamaya dikkat etmek, klima gibi direkt sıcak üfleyen cihazlarda ağız ve burun kuruluğu yaptığı için uzak kalmaya dikkat etmek gerekir” şeklinde konuştu.

HABER MERKEZİ