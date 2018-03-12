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‘IŞGIN’ KABIZLIĞA İYİ GELİYOR

Bağırsakları hassas olan çocuklarda ve yaşlılarda kabızlık problemini çözmede ravent bitkisi önemli bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. Raventin faydaları ve kullanımı hakkında bilgiler veren Aktar Abdullah Yakar, “Çok eski zamanlardan bu yana Çinliler tarafından kullanılan raventin ana vatanı Uzakdoğu’dur. Yunanlılar ve Romalılar tarafından da bu bitki bilinmektedir. Ülkemizde ise ‘ışgın’ denen türü yetişmektedir” dedi.

‘IŞGIN’ KABIZLIĞA İYİ GELİYOR

Bağırsakları hassas olan çocuklarda ve yaşlılarda kabızlık problemini çözmede ravent bitkisi önemli bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. Raventin faydaları ve kullanımı hakkında bilgiler veren Aktar Abdullah Yakar, “Çok eski zamanlardan bu yana Çinliler tarafından kullanılan raventin ana vatanı Uzakdoğu’dur. Yunanlılar ve Romalılar tarafından da bu bitki bilinmektedir. Ülkemizde ise ‘ışgın’ denen türü yetişmektedir” dedi.

busabahh
busabahh
12 Mart 2018 Pazartesi 10:31
‘IŞGIN’ KABIZLIĞA İYİ GELİYOR

Raventinkabızlık problemini çözmeye yönelik olduğunu ifade eden Yakar, “Bunun için ravent şurubu hazırlanıp kullanılır” dedi.

Hazırlanan şurubun içildikten 5-10 saat sonra etkisini gösterdiğini söyleyen Yakar, “Bitki bağırsaklarda tahrişe ve sancıya sebep olmadığından çocuk ve yaşlılar tarafından tercih edilmektedir” diye konuştu.

MİDE VE BAĞIRSAK GAZLARINI GİDERİR

Raventin acı bir madde olduğunu belirten Yakar, faydalarını şu şekilde sıraladı:

“İştah açar, mide ve bağırsak gazlarını giderir, sindirimi kolaylaştırır, tokluk hissi verir. Ayrıca bedeni güçlendirir. Siroz, verem, karaciğer, egzama, sedef ve romatizmal rahatsızlıklara da iyi gelir. Bu bitki tüketildikten sonra idrar rengi sarı veya kırmızı olabilir.”

Yakar, hemoroiti olan ve hamile kadınların bu bitkiyi kullanmasının uygun olmayacağını da vurguladı.

HİLAL DEMİRTAŞ -  Busabah Gazetesi 

Son Güncelleme: 12.03.2018 10:34
Anahtar Kelimeler:
ışgınAktar Abdullah YakarBağırsakCin
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