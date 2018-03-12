‘IŞGIN’ KABIZLIĞA İYİ GELİYOR

Raventinkabızlık problemini çözmeye yönelik olduğunu ifade eden Yakar, “Bunun için ravent şurubu hazırlanıp kullanılır” dedi.

Hazırlanan şurubun içildikten 5-10 saat sonra etkisini gösterdiğini söyleyen Yakar, “Bitki bağırsaklarda tahrişe ve sancıya sebep olmadığından çocuk ve yaşlılar tarafından tercih edilmektedir” diye konuştu.

MİDE VE BAĞIRSAK GAZLARINI GİDERİR

Raventin acı bir madde olduğunu belirten Yakar, faydalarını şu şekilde sıraladı:

“İştah açar, mide ve bağırsak gazlarını giderir, sindirimi kolaylaştırır, tokluk hissi verir. Ayrıca bedeni güçlendirir. Siroz, verem, karaciğer, egzama, sedef ve romatizmal rahatsızlıklara da iyi gelir. Bu bitki tüketildikten sonra idrar rengi sarı veya kırmızı olabilir.”

Yakar, hemoroiti olan ve hamile kadınların bu bitkiyi kullanmasının uygun olmayacağını da vurguladı.

HİLAL DEMİRTAŞ - Busabah Gazetesi