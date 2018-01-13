13 Ocak 2018 Cumartesi

İrili ufaklı benlere dikkat!

Birçok kişide oluşan irili ufaklı benlerin çoğu zararsız olsa da, bazıları erken müdahale edilmediğinde yaşamı tehdit eden cilt kanserine dönüşebiliyor.

13 Ocak 2018 Cumartesi 11:06
İrili ufaklı benlere dikkat!

  Dermatoloji Uzmanı Dr. Ata Nejat Ertek konu hakkında bilgiler verdi. Ertek, lezyonların yüzde 70’inin cilt üzerinde gelişirken yüzde 30’unun da bir ben üzerinde oluştuğunu söyledi ve "Bu kanser türü hızla bölgesel lenf düğümlerine, ardından tüm vücuda yayılıyor" dedi.

DERMATOLOJİ DOKTORUNA GÖRÜNÜN
  Şüpheli bir leke ya da benlerde bir değişim fark edildiğinde vakit kaybetmeden dermatoloji uzmanına görünülmesi gerektiğine vurgu yapan Ertek, "Benler genelde yuvarlak ya da oval şekilli, renkte genelde tek düze kahverengi tonlardadır. Asimetrik değişimler önemlidir. Dikkate alınmalıdır. Kenar düzgünlüğü önemlidir. Çünkü benlerin kenarları düzgündür. Benlerde bir alanda çıkıntıların oluşması normal olmayabilir. Çoğunlukla benler açık renkli olup tek bir tona sahiptir. Var olan renkte ben genelinde veya dar bir bölgesinde bir koyulaşma ya da renk değişikliği, birden fazla renk tonu varlığı tehlikeli olabilir. 5 milimetre üzerindeki benler incelenmesi gereken benlerdir. Benlerin kaşınmaz ya da kanamaz" şeklinde konuştu.

Ertek, kişilerin benleri olan kişilerin en az bir kez ayna karşısında benlerini kontrol etmeleri gerektiğini ve yıllık olarak da dermatolojik muayeden geçmelerini önerdi.

HABER MERKEZİ
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