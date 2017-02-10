Hareket yavaşlığı, titreme gibi belirtilerle kendini gösteren ve yaşamı oldukça zorlaştıran bir hastalık olan Parkinson’un kesin tedavisin olmadığını kaydeden Doktor Hasanzade, bu hastalığın tedavisinin sürekli devam ettiğini söyledi. Hastalığın erken teşhisin çok önemli olduğunu belirten Doktor Hasanzade, “Parkinson hastalığı beynin bazı bölgelerinin hareket ile ilgili olan bölümlerinde hücreler fonksiyonunu kaybederek ve hücrelerin ölmesi ile başlıyor. Çoğunlukla bu 40-50’li yaşlarda başlıyor. Fakat hastalık kalıtsal olduğu için genç hastalarımız da var. Bu hastalıkta erken teşhis çok önemli. Erken teşhis, hastalığın tedavi sürecini hızlandırıyor. Bu hastalık yıllar geçtikçe ilerleyici oluyor. Hastanın ilaca ihtiyacı da artıyor. Onun için mutlaka hastaların tedavilerini yapması gerekir ve tedavisini sürekli sürdürmesi gerekir. Parkinson hastalarının tedavisi bitmez. İlaç tedavisi veya diğer tedavilerle kontrol altına alınır ve hastalığın ilerlemesi engellenir. Hastamız olan Mustafa Keklik de yeni yöntemleri kullanıyoruz. Kısmen yanıt aldık ve tedavisine bu şekilde devam edeceğiz” diye konuştu.

Hasta Mustafa Keklik de 4-5 yıl önce ani bir sinir boşalması sonucu bu hastalığa yakalanmış. Birçok doktora giden Hasta Keklik, son olarak Doktor Nazlı Hasanzade tedavi olmuş. Hasta Keklik, “ Bu hastalığın genetik bir hasatlık olduğunu öğrendim. Ailemde de bu hastalık vardı. Son 4-5 aydır devlet hastanesinde Nazlı hocamızın gözetimi altındayım. Geldiğimde ellerim de ayaklarım da titreme çok yüksek bir orandaydı. Çeşitli ilaçlar ve tedavilerle ilk gün geldiğim durumdan çok çok iyi bir durumdayım şuan ben hocama çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

İHA