HERKESE İMPLANT YAPILABİLİR Mİ?

Diş Hekimi Pertev Kökdemir, “İmplant operasyonunun başarı oranı kişinin sağlık durumuna göre şekillenir. Tedavi yöntemi olarak kullanılan implantların başarısızlık nedenleri; yetersiz kemik seviyesi, çeneler arası dikey mesafede yetersizlik ve gelişimi devam eden çene ve yüz yapısı olarak gösterilebilir” dedi.

Hastaların merak ettiği sorulara yanıt veren Kökdemir, “Birçok iyi özelliği bir arada bulunduran implanta, kaliteli implant diyebiliriz. Dolayısıyla biz de tercihimizi yaparken hastalarımız için bu iyi özelliklerden en fazlasını barındıran implantları tercih ediyoruz. Böyle olduğu zaman hem sonuçlar uzun ömürlü oluyor, hem de hastalarımız implantlarını rahatlıkla kullanabiliyorlar “ifadelerini kullandı.

İMPLANT TEDAVİSİ PAHALI MI?

Diş Hekimi Pertev Kökdemir, “İmplant fiyatları; marka, model, imal edildiği ülke ve tedavinin uygulandığı ülkeye göre değişiklik gösterir. Örneğin İsviçre'deki bir implant tedavisi Türkiye'deki implant tedavisi ile aynı marka implant kullanılarak yapıldığı karşılaştırılırsa yaklaşık 10-20 kat daha pahalıya gelmektedir. Almanya ile Türkiye'yi karşılaştırdığımızda ise 5'te bir fiyatına aynı marka implant tedavisi uygulanabilir” dedi.

2 GÜN İÇERİSİNDE HER ŞEY NORMALE DÖNER

“Hastalarımızın bazen implant tedavisinden çekindiklerini duyuyoruz. ‘İmplant sırasında canım acıyacak mı? İmplant yapıldıktan sonra ben bu süreci nasıl geçireceğim, ağrım olacak mı?’ diye endişeleri olabiliyor. Bunlara çok net bir şekilde 'Hayır' diyebiliriz. Çünkü implant tedavisi, lokal anestezi altında uygulanıyor ve hastalar işlem sırasında ağrı hissetmiyor” diyen Diş Hekimi Kökdemir, “İmplant, cerrahi bir işlemdir. Lokal anestezi altında yapılır ve tek bir implantın yapım süresi yaklaşık 10-15 dakikadır. Bunu hastanın koltukta oturma süresi olarak değerlendirebiliriz. Bir implantın başlandıktan sonra bitimine kadar geçen süre sadece 3-4 dakikadır. Hasta bu süre içerisinde kesinlikle ağrı sızı hissetmez. O bölge tamamen uyuşuk haldedir. 2-3 saat içerisinde uyuşukluk geçer, bu süre içerisinde de hastamız 1-2 gün kullanacağı ağrı kesiciyle bu süreci rahatlıkla atlatır ve sağlıklı bir implanta sahip olmuş olur” sözlerini kaydetti.

HABER MERKEZİ