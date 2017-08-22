İmplant tedavisinin uygulandıktan sonra ağız bakımına daha fazla önem verilmesi gerektiğini belirten Diş Hekimi Pertev Kökdemir, “İmplant tedavisinden sonra ağız içinde biriken tükürüğü olabildiğince dışarı atmak gerekirken, ağız içinde basınca neden olacak hareketlerden de uzak durulmalıdır. İmplant uygulandıktan sonraki gün ağız içi çalkalanmamalı ve gargara yapılmamalıdır. Tedavi süresinde dişler temizlenirken çok yavaş ve nazik davranılmalı, temizlik bastırmadan yapılmalıdır” şeklinde konuştu.

AĞIZ GARGARASI KULLANIN

Tedavi sürecinde nasıl beslenilmesi gerektiğiyle ilgili de bilgiler veren Kökdemir, “İmplantın çene kemiğine kaynaşma dönemi olarak kabul edilen tedavi süresinde, sıcak veya soğuk olmayan yumuşak besinler tercih edilmelidir. Oda sıcaklığındaki yoğurt, peynir, et, süt, yumurta, çorba, muhallebi, meyve suyu ve ekmeğin iç kısmı gibi besinler tüketilmelidir. Ayrıca greyfurt, portakal, kivi, elma ve çilek gibi meyveler tüketilerek vitamin ve mineral ihtiyacı da karşılanmalıdır. 4 ayda bir diş hekimi kontrolünüzü yaptırın. Diş arası (ara yüz) fırçası kullanmayı ihmal etmeyin. Ağız duşu kullanın. Yemeklerden yarım saat sonra dişlerinizi fırçalayın. Akşamları dişlerinizi fırçalamadan önce diş ipi ile temizleyin. Yatmadan önce de mutlaka dişlerinizi fırçalayın. Sigara kullanmayın. Ağız gargarası kullanın. Fırçayla diş etlerinize masaj yapın. 2 ayda bir diş fırçanızı değiştirin” önerilerinde bulundu.



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