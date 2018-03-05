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İMPLANTINIZA İYİ BAKMAZSANIZ…

İmplant tedavisi hakkında konuşan Diş Hekimi Pertev Kökdemir, implant tedavisinin uygulandıktan sonra ağız bakımına daha fazla önem verilmesi gerektiğini söyledi. Kökdemir, “İmplantınıza iyi bakmazsanız ağızda kemik erimesine sebep olabilir” diye konuştu.

İMPLANTINIZA İYİ BAKMAZSANIZ…

İmplant tedavisi hakkında konuşan Diş Hekimi Pertev Kökdemir, implant tedavisinin uygulandıktan sonra ağız bakımına daha fazla önem verilmesi gerektiğini söyledi. Kökdemir, “İmplantınıza iyi bakmazsanız ağızda kemik erimesine sebep olabilir” diye konuştu.

busabahh
busabahh
05 Mart 2018 Pazartesi 10:39
İMPLANTINIZA İYİ BAKMAZSANIZ…

Kökdemir, implant tedavisinin normal şartlar altında ömür boyu kullanılması planlanarak yapılan tedaviler olduğunu ancak ağzında implantı olanların diş bakımlarına biraz daha fazla özen göstermeleri gerektiğini söyledi. Kökdemir, “Çünkü kendi dişlerimiz bakterilere karşı daha kuvvetli bir bariyer oluştururken, implantlar bakterilere karşı savunmasızdır. Bakterilerin implantı etkileyebileceği giriş noktası implantla diş etinin birleştiği noktadır. İmplant çevresindeki diş etinden içeriye giren bakteriler eğer ağız bakımı iyi yapılmıyorsa implant çevresindeki kemiği eritmeye başlar ve birkaç yıl içinde sağlıklı implantlar sallanır hale gelebilir. Bu da implantın kaybedilmesi anlamına gelir" şeklinde konuştu.

Diş fırçalama işleminin çok iyi yapılması gerektiğine de değinen Kökdemir, “Özellikle implant çevresi diş etine bastırmadan ama uzun süre fırçalanması hem o bölgedeki bakteri sayısını azaltacak, hem de diş etine masaj yaparak kan dolaşımını artıracaktır” dedi. busabahmalatya.com 

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Diş Hekimi Pertev Kökdemirİmplant Tedavisi
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