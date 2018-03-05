İMPLANTINIZA İYİ BAKMAZSANIZ…

Kökdemir, implant tedavisinin normal şartlar altında ömür boyu kullanılması planlanarak yapılan tedaviler olduğunu ancak ağzında implantı olanların diş bakımlarına biraz daha fazla özen göstermeleri gerektiğini söyledi. Kökdemir, “Çünkü kendi dişlerimiz bakterilere karşı daha kuvvetli bir bariyer oluştururken, implantlar bakterilere karşı savunmasızdır. Bakterilerin implantı etkileyebileceği giriş noktası implantla diş etinin birleştiği noktadır. İmplant çevresindeki diş etinden içeriye giren bakteriler eğer ağız bakımı iyi yapılmıyorsa implant çevresindeki kemiği eritmeye başlar ve birkaç yıl içinde sağlıklı implantlar sallanır hale gelebilir. Bu da implantın kaybedilmesi anlamına gelir" şeklinde konuştu.

Diş fırçalama işleminin çok iyi yapılması gerektiğine de değinen Kökdemir, “Özellikle implant çevresi diş etine bastırmadan ama uzun süre fırçalanması hem o bölgedeki bakteri sayısını azaltacak, hem de diş etine masaj yaparak kan dolaşımını artıracaktır” dedi. busabahmalatya.com