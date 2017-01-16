Çene kemiğine yerleştirilen implantların (vida) eksik olan diş veya dişlerin fonksiyon, fonasyon ve estetiğini tekrar sağlamak amacıyla çene kemiğine yerleştirilen diş kökünü taklit eden doku dostu olan titanyumdan vidalar olduğunu aktaran Diş Hekimi Agah Altunsuyu, “Doğru teşhis, yeterli bilgi, tecrübe, ekipmanla ve konusunda uzman diş hekimleri tarafından uygulandığında diş implantları (vida), hasta ve hekim açısından olağanüstü başarılı sonuçlar verebilen bir tedavi şeklidir” dedi.

ÇENE KEMİĞİNİN HACMİNİ KORUYOR

“Hareketli protezlerin (takıp- çıkarılan damak protezleri) kullanım güçlüğü, bu protezlerin çene kemiğindeki rezorbsiyonu (kemik erimesi) hızlandırması ve sabit protezlerde (kuron-köprü protezleri yani kaplamaları) ise dişsiz bölgeye komşu olan dişlerde preparasyon (dişlerin kesilmesi) yapılması geleneksel diş tedavilerinin implantlara göre dezavantajlarıdır” diyen Altunsuyu, çeneye uygulanan implantların (vida), sadece yapay diş için destek olmakla kalmadığını, aynı zamanda çene kemiğinin hacminin korunmasını sağladığını da belirtti.

PSİKOLOJİK ETKİLERİNİ ORTADAN KALDIRIR

İmplant üzerine yapılan protezlerin, gerçek dişlerin yerini alırken doğal bir yapı oluşturduğunu dile getiren Altunsuyu, “İmplant üstü protezlerde direkt olarak dişsiz bölgeye yerleştirilen implantlardan destek alınarak restorasyonlar yapılır. Eksik dişler tamamlanırken, komşu sağlıklı dişler ve çene kemiği de korunmuş olur. Sabit bir protez kullanımının verdiği güven sayesinde hastalarda diş eksikliğinin meydana getirdiği olumsuz psikolojik etkilerini ortadan kaldırır” şeklinde konuştu.

TAM DİŞSİZLİK DURUMUNDA

Hangi durumlarda implant yapıldığını söyleyen Altunsuyu, “Tek diş eksikliğinin komşu sağlam dişlere dokunulmadan giderilmesinde, birden fazla diş eksikliğinin, takılıp çıkartılan protezler yerine, implantlar yardımı ile sabit köprüler yapılarak giderilmesinde, tam dişsizlik durumunda takılıp çıkartılan protezler (damak) yerine sabit protezler yapılabilmesinde, her türlü dişsizliğin ve eksik fonksiyonların giderilmesinde uygulanabilir” diye konuştu.

GENÇ KIZLARDA 16-17, ERKEKLERDE İSE 18 YAŞ

Diş Hekimi Agah Altunsuyu, gençlerde kemik gelişiminin tamamlanması gerektiğini vurgulayarak “Diş kayıplarının ya da meydana gelen travmaların sonucunda fizyolojik olarak oluşan kemik erimeleri, çene kemiğinin seviyesinin ve hacminin azalmasına neden olmaktadır. Bu durum, uygulanacak protezin işlevini tam olarak yerine getirebilmesine engeldir. Bunun sonucunda da çiğneme ve konuşmada problemlerin çıkması kaçınılmaz olur. Sadece, gençlerde kemik gelişiminin tamamlanması gerekmektedir. Bu da genç kızlarda 16-17, erkeklerde ise 18 yaşına kadar gerçekleşmektedir” dedi.

DOKU REDDİNDEN” SÖZ EDİLEMEZ

Genel sağlık durumu uygun olan her yaştaki insana implant uygulanabileceğini aktaran Diş Hekimi Agah Altunsuyu, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Erişkinler için üst yaş sınırı yoktur. Genel sağlık durumu uygun olan her yaştaki insana uygulanabilir. Yaşlı insanlar daha çok diş kaybettiklerinden ve çene kemiklerinde erimeler olduğu için diş implantlarına daha çok gereksinim duyarlar. Günümüzde implant materyali olarak en fazla kullanılan metal titanyumdur. Titanyum, doku uyumu mükemmel olan, yüzyıllardır tıbbın birçok alanında güvenle kullanılan bir metaldir. Bu nedenle bir “doku reddinden” söz edilemez.”

HİÇBİR AĞRI VE RAHATSIZLIK YOK

Tıp ve diş hekimliği dünyasında diş implantlarının kansere neden olduğunu gösteren tek bir örnek bile olmadığını vurgulayan Diş Hekimi Agah Altunsuyu, “İmplant uygulamaları bir dizi karmaşık ve uzun süreli işlemleri gerektirir. Dolayısıyla rutin diş hekimi hizmetlerinden daha yüksek bir harcama gerektirirler. İmplant tedavileri tamamlanan hastalarda yapılan bir araştırmada, hastalar yaptıkları yatırımın karşılığını aldıklarını ve gerekirse aynı şeyi tekrar yaptıracaklarını belirtmişlerdir. Operasyon lokal anestezi ile hiçbir ağrı ve rahatsızlık duyulmadan yapılabilmektedir. Gerekli durumlarda genel anestezi de uygulanabilir. Operasyondan sonra herhangi diş çekiminden sonra da duyulabilecek hafif bir ağrı veya şişlik olabilir. Bunlar da ağrı kesicilerle ve gerekli önlemlerle rahatlıkla giderilebilir” diyerek konuşmasını noktaladı.

TAHİR ÖZÇELİK